飛躍蜘蛛宇宙︱暗示第一二代蜘蛛俠客串　監製︰所有事都可能發生

人氣超級英雄蜘蛛俠,推出動畫版電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man:Across the Spider-Verse),進一步開拓多重宇宙的槪念。電影將引入無窮無盡的蜘蛛宇宙中的其中五大蜘蛛世界,講述主角蜘蛛俠麥爾斯一直努力維持生活及英雄生活的平衡,在對抗最強敵人期間,他與蜘蛛女Gwen久別重逢,更被一股神秘力量帶進「蜘蛛俠多元宇宙」,參觀由來自另一個世界的蜘蛛俠成立的蜘蛛俠聯盟,並聯手抗敵。

動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》繼續拓展Marvel超級英雄多重宇宙觀,並將各個宇宙的蜘蛛俠集結成為「蜘蛛俠聯盟」。(《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》電影劇照)

動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》將於6月1日在香港上映。(《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》電影海報)

Marvel超級英雄宇宙(MCU)自《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)起引入漫畫的多重宇宙觀念,更於《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)裡大玩Crossover,將首兩代蜘蛛俠杜比麥奎爾(Tobey Maguire)與安德魯加菲(Andrew Garfield)跨越多重宇宙帶到電影中,震撼幾代蜘蛛俠粉絲,成為電影的重大驚喜彩蛋。

蜘蛛俠「三代同堂」成為一時佳話。(《蜘蛛俠:不勝無歸》電影截圖)

元祖蜘蛛俠杜比麥奎爾於《蜘蛛俠:不勝無歸》裡驚喜登場,喚起幾代影迷的回憶。(《蜘蛛俠:不勝無歸》電影截圖)

第二代蜘蛛俠安德魯加菲於《蜘蛛俠:不勝無歸》裡首先登場,在世界各地戲院上映時均引起哄動。(《蜘蛛俠:不勝無歸》電影截圖)

而由Sony電影公司製作的動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》,在主打多重宇宙下無數版本蜘蛛俠登場的槪念下,多番暗示會有驚喜的客串角色,監製Christopher Miller曾經透露:「這樣說吧……所有事都有可能發生於多重宇宙中。」

電影監製透露,在多重宇宙裡甚麼事都可能發生。(《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》電影劇照)

而電影期後的宣傳亦加強了這方面的暗示,國際版的電影預告片中,在眾多曝光的蜘蛛俠裡,雖然沒有看見熟悉的制服造型或面孔,但預告片旁白卻由杜比麥奎爾、安德魯加菲與湯賀蘭(Tom Holland)錄製,而版權屬於Sony電影公司的首兩代蜘蛛俠,似乎極有可能於電影中客串登場,雖然客串方式未明,但入場的蜘蛛俠粉絲一直要落足眼力,留意每一個隨時出現的客串驚喜。