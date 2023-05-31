飛躍蜘蛛宇宙︱暗示第一二代蜘蛛俠客串　監製︰所有事都可能發生

人氣超級英雄蜘蛛俠，推出動畫版電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man：Across the Spider-Verse），進一步開拓多重宇宙的槪念。電影將引入無窮無盡的蜘蛛宇宙中的其中五大蜘蛛世界，講述主角蜘蛛俠麥爾斯一直努力維持生活及英雄生活的平衡，在對抗最強敵人期間，他與蜘蛛女Gwen久別重逢，更被一股神秘力量帶進「蜘蛛俠多元宇宙」，參觀由來自另一個世界的蜘蛛俠成立的蜘蛛俠聯盟，並聯手抗敵。

動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》繼續拓展Marvel超級英雄多重宇宙觀，並將各個宇宙的蜘蛛俠集結成為「蜘蛛俠聯盟」。（《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》電影劇照）

動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》將於6月1日在香港上映。（《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》電影海報）

Marvel超級英雄宇宙（MCU）自《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）起引入漫畫的多重宇宙觀念，更於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）裡大玩Crossover，將首兩代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）與安德魯加菲（Andrew Garfield）跨越多重宇宙帶到電影中，震撼幾代蜘蛛俠粉絲，成為電影的重大驚喜彩蛋。

蜘蛛俠「三代同堂」成為一時佳話。（《蜘蛛俠：不勝無歸》電影截圖）

元祖蜘蛛俠杜比麥奎爾於《蜘蛛俠：不勝無歸》裡驚喜登場，喚起幾代影迷的回憶。（《蜘蛛俠：不勝無歸》電影截圖）

第二代蜘蛛俠安德魯加菲於《蜘蛛俠：不勝無歸》裡首先登場，在世界各地戲院上映時均引起哄動。（《蜘蛛俠：不勝無歸》電影截圖）

而由Sony電影公司製作的動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，在主打多重宇宙下無數版本蜘蛛俠登場的槪念下，多番暗示會有驚喜的客串角色，監製Christopher Miller曾經透露：「這樣說吧……所有事都有可能發生於多重宇宙中。」

電影監製透露，在多重宇宙裡甚麼事都可能發生。（《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》電影劇照）

而電影期後的宣傳亦加強了這方面的暗示，國際版的電影預告片中，在眾多曝光的蜘蛛俠裡，雖然沒有看見熟悉的制服造型或面孔，但預告片旁白卻由杜比麥奎爾、安德魯加菲與湯賀蘭（Tom Holland）錄製，而版權屬於Sony電影公司的首兩代蜘蛛俠，似乎極有可能於電影中客串登場，雖然客串方式未明，但入場的蜘蛛俠粉絲一直要落足眼力，留意每一個隨時出現的客串驚喜。