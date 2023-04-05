死屍死時四十四影評｜對白字字珠璣玩黑色幽默　2個鐘寸盡香港人

【死屍死時四十四／影評】香港人有誰不想擁有自己的安樂窩呢？大家不惜拼命地努力打工，都是為了賺錢置業，這個現實的景象，也成了不少電影的故事題材，藉此來反映現實的景象，社會的批判。《正義迴廊》導演何爵天第二部執導的劇情長片，今次不再弒親血腥，大玩黑色幽默，不乏對於人性的描寫。《死屍死時四十四》延續何爵天過去電影的命題，喜感十足，笑聲背後展現人性的陰暗善惡。



《死屍死時四十四》故事發生於這天的晚上，居於在臨海峯十四樓一個單位的杜志銘，在他的家門外發現了一具赤裸的屍體，沒有人知道死者的身份，只知道一旦事件曝光過後，自住的單位就會變凶宅，樓價一落千丈，業主變成苦主。於是，杜志銘與他的妻子、外母和大舅，一起合力把這具屍體移走，決定嫁禍別人給同層的其他鄰居。可是，同層的鄰居 ——銀髮族的陳生和陳太、單身的Mary姐、火爆性格的張氏父子、還有準備出嫁的神秘女子… 十四樓的所有住客，為了一個死人而鬥至你死我活，他們在天亮前，為了自己的家園，合作把屍體運離臨海峯…

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何爵天首部執導的劇情長片《正義迴廊》，取材自真實事件，拍出了一部令人議論紛紛，導與演俱佳的作品，不足一年，他的新作《死屍死時四十四》正式面世，影片以黑色幽默的喜劇模式，呈現出一個展露人性的主題，雖然形式不同，不過影片所描寫的題材，跟《正義迴廊》或其早期執導的短片《Foul》相近，若然把這些作品一併觀看，有點相輔相成的觀感。

《死屍死時四十四》從林海峰聲演的「臨海峯」的樓盤廣告開始，接著的一段旁白，把故事的場景和設定早已跟觀眾們交代——這是一棟豪宅，一個大家「夢寐以求」的家，香港人搏命打工，都是只求一個安樂窩，有何不對？住在十四樓這四個單位的住客，互不相干，因為屍體突然出現，你我互相推卸責任，不過大家目標一致，擔心「他」會影響樓價大跌，忽然變得好團結，最終才合力把屍體送走。而他… 又是誰呢？

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雖然《死屍死時四十四》和《正義迴廊》的類型表面看似不同，不過從電影的執導技巧，或至是題材的選取，兩片其實是有點相近，甚至是有點互相呼應——無獨有偶，兩部作品的主題出發點，就是「物業」，大概這也是何爵天想透過電影，揶揄對香港人對置業的反思。電影的敘事方面，影片有不少描離現實的舖陳，荒誕誇張的描寫，展現出人物的心理狀態，貫徹了何爵天的個人風格。「死屍」的出現，理應會是十分沉重，不過他卻以電影中的喜感，引申至現今香港的都市現象，充滿著諷刺的意味。

「香港人買香港樓，我們知道是荒謬，地產商也知道是荒謬，地產商也知道我們知道是荒謬，連我們也知道地產商知道我們知道是荒謬，你就是不是很荒謬呢？」

沒錯，現實就是這樣的荒謬，香港人為了置業，努力工作，成為業主，終於達成自己的夢想，滿心歡喜搬入新居的一刻，有誰又會想到自己突然會在自己居住的地方死去呢？住客把「他」你推我攘，根本不會理由他的真正身份，就如片中的大廈保安所說，他記清楚整棟樓的每位住客的名字，但他們就偏偏不會把保安的名字記下來，這其實也正是反映今天社會的問題，大家又會記得大廈保安的名字嗎？至少他們還會記得大家的名字，回家時打聲招呼吧…

對於一些有看過經典電影的觀眾們，觀看《死屍死時四十四》的時候，應該會是感到驚喜的，何爵天將其中兩場戲份，以經典電影（註1）的配樂和場面重新詮釋，配以字字珠璣的對白，言之有物，玩味十足，黑色幽默，荒謬極致，不乏對於現實社會的嘲諷，笑聲中帶點無奈與哀愁，暗地裡呈現出心裡的憤怒，這會產生不少的共鳴。

影片的人物雖然繁多，但是他們的演出各具特色，隨著影片的發展過程中，看到不同角色的定位，當中最為深刻印象的，莫過於是劉江和黃文慧的這一對銀髮一族，他們在一眾年輕演員的演出下突圍而出，不無道理，尤其是看到他們二人的打情罵俏，更顯得他們二人的可愛。除此以外，不得不說飾演「屍體」的張滿源，既是要赤裸演出，加上他幾乎有九成的戲份都是躺臥在地上演出，難度比其他演員的演出更多。

作為何爵天第二部執導的劇情長片，《死屍死時四十四》整體的表現依然保持水準，能夠再次展現出其執導的個人風格和技巧，劇情的首尾呼應，起承轉合的敘事方式，黑色喜劇的格局，諷刺意味十足，寫下一個對於香港人產生共鳴的故事，甜中帶苦，人性善惡的探討，引申更多不同的思考空間。

註1：不劇透的提示 — 一部是美國經典電影，另一部是瑞典經典電影，電影海報已有點提示。



《死屍死時四十四》片長約兩小時。（《死屍死時四十四》海報）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​