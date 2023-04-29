燈火䦨珊影評｜驀然回首香港早已物是人非　惟心中尚有霓虹拆不掉

【燈火䦨珊／影評／張艾嘉／任達華】還記得在那一年的香港街角上，晚間看到五光十色，懸掛在大廈旁的霓虹燈燈牌，設計特別，總是會被不同的廣告牌吸引著，然而，這個屬於香港的特色，逐步地被消失，從而令到霓虹燈行業於香港也漸漸開始式微。曾憲寧首部執導的劇情長片，透過霓虹燈作為故事的主線，勾起舊日和今天香港的轉變和彌留。《燈火闌珊》懷緬昔日的美好，珍惜失去的一切，留存記憶裡的傷感，流露著漂亮動人的一刻。



《燈火䦨珊》故事講述從事霓虹燈工作的楊燦鑣，與江美香相識於霓虹燈廣告下，二人開始一起過著滿載霓虹燈的感情裡。可是，阿鑣去世，遺留下美香和女兒彩虹，美香一直難以接受阿鑣的離開，一天，美香正在處理阿鑣的遺物之時，卻發現了工場的鎖匙，他們一直以為阿鑣早已放棄打理霓虹燈工場，於是美香便回到工場看過究竟，這刻，美香謂上了自稱阿鑣為他師傅的Leo，Leo更稱阿鑣仍有一個遺願尚未達成，於是，美香與Leo便一起開始尋找阿鑣的遺願，幫他達成最後的心願…

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曾經執導鮮浪潮短片作品的曾憲寧，首次執導的《燈火䦨珊》，與蔡素文聯合編劇，故事以舊日香港的霓虹燈作為故事的骨幹，從而展開了一段回朔舊日和今天香港的變遷和發展，雖然今天在香港的街角仍然能夠看到一些霓虹燈廣告，可是城市的發展卻要令它們逐一地被消失，回憶已成歷史，那… 香港的回憶依然存在嗎？還是因為社會的發展，卻要抹掉過去動人的時光呢？這大概不是我們能夠控制得到。

回到電影的部份，《燈火䦨珊》確實是一部充滿人和物之情懷的電影，曾憲事把對於霓虹燈的情感，投進了電影之中，寫下了對於過去香港的「失去」，引申至電影中阿鑣和美香之間感情回眸。《燈火䦨珊》寫的是一個關於失去的故事，美香失去了的不只是愛，還有她的回憶，在那燈火闌珊處驀然回首，勾起對阿鑣的思念。

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無疑，整部電影的製作十分認真，創作團隊花了不少的時候間，為過去霓虹燈的歷史背景和有關人物，作出不少的資料搜集，整理過後成為電影的主軸，配以劇情的發展，雖然是有點刻意，但也不失對於現今年輕觀眾對霓虹燈的多一點認識，電影片末的部份，加入了香港霓虹燈牌師傅的名字，藉此向他們的致敬和尊重，也是影片的主要部份。

觀畢《燈火䦨珊》過後，總是對電影有著一點難以說出來的觀感，是好或不好？還是影片有什麼的不足呢？不如先說說電影好的方面 — 不能否認，電影的前設和意念其實是不錯，也是值得欣賞，始終過往的香港電影，很少甚至沒有以霓虹燈作為電影的題材，這一點不得稱讚曾憲寧與團隊的用心，對於香港過去的情感，今天大部份廣告牌以LED為主，幾乎已經忘記舊日霓虹燈牌的美麗時刻，對於霓虹燈牌工作者的尊敬，也許是今天大家一直在懷緬香港舊日的色彩，也是《燈火䦨珊》其中值得讚賞之處。

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可是，影片也有一點令人尷尬之處，縱使電影情感十分豐富，但就是這份情感，把影片的不足蓋過，但也難掩電影細節裡的描寫乏略，劇本對於人物描寫，說服力欠奉，觀看影片的時候，難以投入和理解於每個角色的性格和關係變化，Leo為何要自殺？後來又為何要幫阿鑣達成心願？彩虹跟美香的感情，為何本來互相之間的疏離，突然卻關係修補呢？剪接無疑是令電影節奏失準的問題所在，加上劇本編寫上的失焦，導致電影的結構未感完整，敘事亦不夠流暢和鬆散。所以… 是好或不好，劇本問題都是源頭所在。

片中的演員方面，《燈火䦨珊》是任達華與張艾嘉繼1982年的《夜驚魂》後再次的合作，他們二人在片中演活了一對恩愛的夫妻，演出上能夠表現著內歛細膩的性格，張艾嘉的演出尤其突出，縱使這次不是她最好的演出，不過她對於過去情感的回眸，與今天的失去，內心沉澱的抑壓，掌握得精準細緻，可是劇本的所限，二人在這次的合作，未算有很大的火花；同樣地，蔡思韵和周漢寧於片中的演出，因為劇本的所限，未算有很多的發揮，可算是比較失色。

雖然《燈火䦨珊》有其不足之處，不過，這次的這可是一部對於香港人來說，會產生共鳴的電影，霓虹燈大概可以被視為照耀著香港的曙光，今天面對不同的困境之下，柔和的光線，能夠展現著香港漂亮的片段，但是，社會的改變，人和物也漸漸地會離開，電影也是在寫下對於過去的回眸，珍惜今天的美麗光景，可見曾憲寧與創作團隊的誠意。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​