白日之下影評｜愈是痛苦愈要拍下來　別讓善忘偷換成幸福憶記

近日的話題電影《白日之下》，改編自2015年起，幾宗發生在香港殘疾院舍的新聞，老人家在露天地方沖涼、6名院友在8個月內離奇身故，還有院長涉嫌性侵。在大家認知中，最醜陋的事多數發生在隱閉而暗黑之地，但可有想到失去自理能力的人，要在光天化日下被逼丟低尊嚴，在弱勢社群最應獲保護的地方，卻換來無遮無掩的徹底凌辱？



全片都較沉重，姜大衛的演繹反帶來點點舒緩。（《白日之下》劇照）

愈是不想記起，愈要拍下來

電影口碑極佳，可惜上畫一星期多，票房卻只有500多萬，有點不成正比。坊間有指現實社會已經夠慘，仲拍慘情故事為乜？電影有句對白，講到新聞工作者報道的故事幾爆幾多人關注都好，最終都是兩日貨仔，兩日後便冇人記得。當刻余香凝的回應是︰「如果有人記得的話，兩日都好。」

所謂「日光之下無新事」，所有事情都是一個一個循環，不斷地重複犯錯，正正就是因為大部分人只有「兩日記憶」，善忘了便以為雨過天晴。將事情拍成電影，傳頌度總比兩日多，況且當現實世界已比電影世界更荒謬時，如實地拍出來，不是更無奈，更難以置信真的有發生過嗎？

場景的像真程度極高，讓人看到如罝身現場嗅到那股醙臭味。（《白日之下》劇照）

導演簡君晋正正受這幾宗新聞打動，以寫實電影手法記錄下來。故事以雙線發展，先談老人家露天洗澡，再同時並行講述院友離奇死亡與院長涉嫌性侵兩案。要寫實，情節不能太煽情要恰到好處，畫面具震撼力但不能浮誇，以上都一一做到。

余香凝化身記者，裝成院友的孫女進行放蛇。（《白日之下》劇照）

《籠民》的教材級示範

最難做到其實是演員們，是否可以演出那份真，令觀眾深信不疑。多年來，電影《籠民》就是教材級示範，一眾沒大名氣的演員甚至導演，齊齊客串一角半色，就是這種認得又不熟悉的感覺，將角色背景完整地浸出來，令你縱使見到Rock Star黃家駒，都認定他是個潦倒的市井，甚至眼前的廖啟智，到底是否一直認識的智叔？完全是金像獎最佳男配角的示範。

黃家駒在《籠民》的毛仔是他的最後演出，這部電影獲得第12屆金像獎最佳影片、導演、編劇和男配角（廖啟智）四個大獎。 (電影《籠民》劇照)

來到《白日之下》，又是一場演技較量，那種較勁不是鬥誰最聲嘶力竭，誰最淚流滿面，而是鬥細膩，愈少演戲行跡愈是高手示範。余香凝要演記者，聰明地選擇以素顏示人，這副天然的「化妝」，為角色添上實感。姜大衛的老頑童設定，未有太多擠眉弄眼，只賦予密集式眨眼，左望右望的小動靜，已令演出變得不一樣。

姜大衛未能獲金馬獎提名是遺珠，且看金像獎會否下一城。（《白日之下》劇照）

梁雍婷與周漢寧飾演的智障與自閉少年，同類角色不少人都演繹過，但二人都能本事從中找到細微的質感。周漢寧被虐打的痛令人不安，為朋友挺身而出的勇氣令人肉緊。梁雍婷一直營造出有禮貌，親切的性格，尤其跟林保怡在辦公室玩耍一幕，富童真的笑聲不似裝出來。但愈是惹人喜愛，就令往後的遭遇愈叫人齒冷，純真得令人心如刀割。

梁雍婷愈表現得天真無邪，愈令往後的遭遇痛心疾首。（《白日之下》劇照）

周漢寧在沒有對白下，增加了演繹難度。（《白日之下》劇照）

表裡不一的精彩

最出色是林保怡飾演的院長一角，內裡是丁蟹式的理直氣壯令人心寒，外表卻是方進新「老細，畀次機會」的弱者造型惹人同情。在庭外大表自己是受害者，覺得自己的冤情得以伸張的大條道理，令人髮指。當然，還未計及陳湛文自然地老了十歲的演繹、胡楓貫徹笑看人生但背負家人冷漠對待，每人戲份不多，就是每個都有故事有情理可演，相當細膩。所以電影頒獎禮的四大演技獎，男女主角男女配角，在這似乎不夠分，各人都值得獲一個提名認同。