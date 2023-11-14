一路向西2｜素海霖力戰日本女優　片酬高過拍AV︰有種情況好尷尬

2012年改編自香港網絡作家向西村上春作品，由孫立基監製的三級喜劇電影《一路向西》，上映時成為一時佳話，票房大收3200萬。一舉捧紅當時剛出道的男主角張建聲，令一眾女演員何珮瑜（Jeana）、郭穎兒（Celia K.)、王李丹妮及趙碩之風頭一時無兩。電影今日（14/11）宣布開拍續集，將於來年開拍，除了邀請到四位日本著名女優三上悠亞、波多野結衣、相澤南及村上悠華參與，仲有香港首位AV女優素海霖（繪麗奈）。《香港01》就找來素海霖，跟大家分享今次合作事宜。



2012年改編自香港網絡作家向西村上春作品，上映時成為一時佳話，票房大收3200萬。（《一路向西》劇照）

雖然《一路向西》是一部港產經典，但上畫時素海霖還未夠18歲，無緣欣賞到。今次開拍續集，事前與劇組洽談近半年左右，了解當中細節後，便落筆簽合約接拍。問到今次片酬是否理想，會否高過拍一部AV？素海霖坦言︰「高過，片酬非常合理，不合理的話根本不會接拍，而且對方好有誠意。始終拍攝時間比較長，今次要預留半個月以上時間在日本拍攝，所以片酬會高一點。」

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素海琳在監製孫立基陪同下，簽下合約正式接拍《一路向西2》。（影片截圖）

就今次合作，素海霖比較注重事前溝通。「最緊要職場待遇上，要互相尊重，拍攝前知道拍咩，唔會被強逼接受過份要求。」今次有機會拍香港電影，素海霖都表示心情興奮，希望陸續有來。

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談到戲中尺度，她笑言：「尺度係祼露 ，同其他女優一樣，但我相信感覺同平時拍AV一定有所不同，因為拍攝團隊係香港團隊，會有少少尷尬。始終有可能會日後成日遇見。」由於尺度問題，今次不用在鏡頭前真做，會否更考演技？「是的，對我來說都是一個新挑戰。」素海霖說。