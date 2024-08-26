國家隊8.29訪港表演｜全紅嬋、陳芋汐跳水必睇｜附運動員名單

國家隊訪港門票懶人包2024｜巴黎奧運圓滿閉幕，國家隊及港隊奧運代表同樣創下歷來奧運最佳成績！國家隊將於2024年8月29日至31日訪港，並參與綜藝節目及運動示範表演，最新國家隊訪港運動員名單已經公布！即看內文了解詳情！



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國家隊奧運代表團8.29訪港 進行大匯演及運動項目示範

中國國家隊巴黎奧運代表團將於2024年8月29日至8月31日訪港，進行為期3日訪問活動。代表團8月29日將抵港，到訪香港體育學院與香港運動員交流，並出席由港府舉行的歡迎會及晚宴。代表團其後將會出席3場公開活動，包括「奧運健兒大匯演」及「奧運健兒展風采」。

「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於8月30日晚上在伊利沙伯體育館舉行，「奧運健兒展風采」運動項目示範則將在8月31日上午舉行，分別於伊利沙伯體育館舉行羽毛球、體操及乒乓球示範表演；維多利亞公園游泳池則舉行跳水及游泳示範表演。

奧運健兒大匯演

日期：2024年8月30日（星期五）

時間：20:00 - 21:30

地點：伊利沙伯體育館



奧運健兒展風采（羽毛球、體操及乒乓球示範表演）

日期：2024年8月31日（星期六）

時間：09:30 - 11:30

地點：伊利沙伯體育館



奧運健兒展風采（跳水及游泳示範表演）

日期：2024年8月31日（星期六）

時間：09:30 - 11:30

地點：維多利亞公園游泳池



國家隊訪港名單公布 乒乓球隊、跳水夢之隊將全體出席

文化體育及旅遊局於8月23日公布巴黎奧運會內地奧運健兒代表團訪港名單。國家隊在巴黎奧運共獲得40面金牌，其中39面金牌得主運動員會來港，包括來自16個運動項目共65名運動員和8名教練，而網球女子單打金牌得主鄭欽文則將缺席。

最矚目的莫過於橫掃所有項目金牌的中國跳水夢之隊及乒乓球隊將全體出席，預料屆時可以欣賞到女子雙人10米跳台冠軍陳芋汐及全紅嬋表演「水花消失術」、王楚欽與孫穎莎的精湛球技、藝術體操隊等演出！

國家隊訪港門票8.22公開發售 5300張門票火速售罄

「奧運健兒大匯演」綜藝節目及「奧運健兒展風采」運動項目示範於8月22日上午10時起於於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票方式公開發售，門票合共5300張。門票開賣後僅40分鐘便火速售罄！

門票每張$20 採實名制售票

國家隊訪港演出門票每張$20，不設優惠票，每人每次限購2張，需要進行實名登記。活動當日場內亦不設取票服務，成功購票的市民需要於8月30日前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。

進場需出示身分證明文件

由於門票採用實名制，觀眾進場需要出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件以核實個人資料，入場輪候時間可能會較長，而無法出示文件將被拒入場，所有已繳款項亦不會獲退還。

大會亦安排了電視台轉播活動，安在家中都可以欣賞到國家隊奧運健兒的精彩表演！

奧運健兒大匯演及奧運健兒展風采購票詳情：

門票發售日期：2024年8月22日（星期四）上午10時起

門票售價：$20／張



國家隊奧運代表團訪港詳情：

奧運健兒大匯演

日期：2024年8月30日（星期五）

時間：20:00 - 21:30

地點：伊利沙伯體育館



奧運健兒展風采（羽毛球、體操及乒乓球示範表演）

日期：2024年8月31日（星期六）

時間：09:30 - 11:30

地點：伊利沙伯體育館



奧運健兒展風采（跳水及游泳示範表演）

日期：2024年8月31日（星期六）

時間：09:30 - 11:30

地點：維多利亞公園游泳池



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