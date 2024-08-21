大眾點評必吃榜2024｜炳記、勝香園5餐廳必試｜香港39間上榜清單

大眾點評2024必吃榜｜最近內地消費平台「大眾點評」公布了2024「必吃榜」，當中香港有多達39間餐廳上榜，當中包括長年高人氣餐廳，如添好運、十八座狗仔粉、通達食店等等！《香港01》「好食玩飛」頻道精選5間香港上榜餐廳介紹，同時列全部39間香港上榜餐廳名單。即看下文！



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香港有多達39間餐廳上榜。（Instagram＠taiwan_meshi）

喜歡北上消費的港人，手機必定有下載「大眾點評」APP方便「搵食」，所以大眾點評的「必吃榜」是「8億人吃出來」的美食榜單！而今年香港就有39間食店上榜，成為內地以外最多餐廳上榜的城市！

大眾點評2024必吃榜39間上榜香港食肆

十三姨（佐敦）

添好運（深水埗）

沙嗲王（銅鑼灣)

甘牌燒鵝（灣仔）

華嫂冰室（觀塘）

定食 Doraya（尖沙咀）

得閒飲茶（太子）

正九清湯腩（油麻地）

泰面（灣仔）

炳記茶檔（大坑）

嘉樂冰廳（荃灣）

新興食家（堅尼地城）

華姐清湯腩（天后）

禾牛薈火煱館（尖沙咀）

憶食尚臘味煲仔飯（佐敦）

沾仔記（佐敦）

竺扶大班燒味（灣仔）

佳佳甜品（佐敦）

裕記燒鵝大飯店（深井）

逸東軒（佐敦）

Fiata Pizza（中環）

泰館（上環）

新贊記點心皇（旺角）

麥文記麵家（佐敦）

Mashi No Mashi（灣仔）

燒鵝大皇（深水埗）

英記麵家（西營盤）

坐忘（天后）

Pica Pica （上環)

生記粥品專家（上環）

彭慶記（跑馬地）

通達食店（油麻地）

六福菜館（西貢）

明記飯店（灣仔）

勝香園（中環）

牛魔王清湯腩咖哩惠門店（灣仔）

隨變燒烤麻辣雞煲（佐敦）

利強記北角雞蛋仔（尖沙咀）

十八座狗仔粉（荃灣）



以下5間上榜餐廳，均是港人十分熟悉，在內地亦十分具話題性

大眾點評必吃榜2024｜炳記茶檔（大坑）

炳記茶檔（大坑）是鐵皮茶檔，有不少棒場客。（Instagram@bing_kee）

炳記茶檔創位於50年代，至今已經逾半個世紀歷史，至今由第3代傳人打理，是香港經典的鐵皮茶檔。炳記茶榴最受歡迎的，莫過於地道港式奶茶，奶茶茶味濃厚而不澀。西多士、各式烘底三文治，同樣大受歡迎。而已不少名人都是常客，當中包括歌手陳奕迅、食家蔡瀾。

炳記茶檔（大坑）

營業時間：07:00-15:30

地址：香港大坑施弼街5號側（港鐵天后站A2出口步行9分鐘）



大眾點評必吃榜2024｜華嫂冰室（觀塘）

不少港式茶餐廳都榜上有名，華嫂冰室也不例外。地道港式奶茶配招牌芝士鹹牛肉蛋豬仔包或番茄湯豬扒通粉，幾乎是人人必吃的招牌菜。華嫂冰室每天新鮮出爐的菠蘿包，外皮焗得又香又脆口，亦大受港人及旅客歡迎。

地道港式奶茶配招牌芝士鹹牛肉蛋豬仔包或番茄湯豬扒通粉（Instagram@czzhen1011）

華嫂冰室（觀塘）

營業時間：08:00-17:00（逢星期一至六）

地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場地下1號舖



大眾點評必吃榜2024｜添好運（深水埗）

曾榮獲米芝蓮一星餐廳的「添好運」亦榜上有名！港人喜歡「飲茶」食點心，添好運初開業點心價格親民，而且味道比媲美星級食肆，因此吸引不少港人光顧，最終獲得各平台推薦！店內的酥皮焗叉燒包、古法糯米雞、布拉腸粉都是必食的點心！而且不少外國來的旅客都會慕名而來，一嘗添好運的點心。

添好運以味美而價格親民見稱。（Instagram＠taiwan_meshi）

添好運（深水埗）

營業時間：10:00-22:00（星期一至五）；09:00-22:00（星期六及日）

地址：深水埗福榮街9-11號



大眾點評必吃榜2024｜十八座狗仔粉（荃灣）

十八座狗仔粉湯底又香又甜，加入蝦米、豬油渣，令其香味更出眾！加上脆口的菜脯，令其口感更豐富，更惹味！而且價格相宜，是香港街頭必吃的食品！店內還有其他香港地道小食，如魚旦、燒賣、碗仔翅，能滿足大家掃街的慾望！難怪大眾點評上榜！

十八座狗仔粉有很多香港街頭地道小食，例如魚旦、燒賣、碗仔翅。（Instagram@juniorsaw）

十八座狗仔粉（荃灣）

營業時間：24小時營業

地址：荃灣荃興徑3號



大眾點評必吃榜2024｜勝香園（中環）

勝香園是一間屹立在中環的大排檔，名物是蕃茄通粉，濃厚的蕃茄湯有如蕃茄汁！而且配料的選擇非常多，無論是蛋、鮮牛肉、雞翼、豬扒，還是雞扒，總一款合你口味，而且價格非常親民！很多內地、外國的旅客來港都會一試。

樂瞳也是勝香園常客。（Instagram@loktungcilla）

勝香園（中環）

營業時間：08:00-15:30（星期一至六）

地址： 中環美輪街2號



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