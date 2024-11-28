聖誕節2024｜聖誕節穿搭10大推薦　GANNI、JACQUEMUS連身裙5折起

撰文：陳映蓉
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聖誕節穿搭推薦！來到秋冬季節，衣服都要跟著換新，咁就要把握NET-A-PORTER黑五Black Friday大優惠搶好嘢！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10件聖誕節穿搭單品推薦，GANNI、JACQUEMUS、Polo Ralph Lauren等冬日服飾5折起！即看內文！

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聖誕節穿搭推薦【1】GANNI — 綁帶迷你連身裙

GANNI綁帶迷你連身裙以傳統西裝馬甲為概念，鮮豔的紅色搭配黑色亮面單排紐扣能夠增添不少聖誕節日氣氛，修腰設計加上背面的綁帶，隨興又不失時尚感。可以搭配黑色外套及手袋，不會過於誇張。

GANNI — 綁帶迷你連身裙
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聖誕節穿搭推薦【2】JACQUEMUS — La Robe Bari 露腰西裝連身裙

JACQUEMUS的「La Robe Bari」 是以西裝外套為概念設計的連身裙，細節滿滿！西裝連身裙以奶白色梭織布料製成，摩登又切合聖誕氣氛。除了鈕扣上刻印品牌標誌，腰帶腰身亦採用挖空設計，絕對令人一眼心動！如果覺得領口太低亦可內搭純色上衣，非常易襯！

JACQUEMUS — La Robe Bari 露腰西裝連身裙
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聖誕節穿搭推薦【3】Polo Ralph Lauren — 皺褶中長裙

Polo Ralph Lauren 這款棕色中長裙集浪漫和高貴於一身，上身部分以羊毛混紡面料製成，下身部分則以再生緞布打造皺褶裙擺。在聖誕節去燭光晚餐或派對也可以輕鬆駕馭！

Polo Ralph Lauren — 皺褶中長裙
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聖誕節穿搭推薦【4】Faithfull The Brand — Boe 亞麻抹胸上衣

使用天然面料是Faithfull The Brand 的一大特色，這款「Boe」 亞麻抹胸上衣帶點小性感，酒紅色設計亦能切合聖誕節氛圍！如果怕聖誕節寒冷，外搭一件毛毛外套亦不錯！

Faithfull The Brand — 亞麻抹胸上衣
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聖誕節穿搭推薦【5】STAUD — Siren 針織毛衣配可拆式圍巾

今年流行一體圍巾，STAUD的Siren針織毛衣已配有圍巾，不過圍巾採用可拆式設計，除了一體穿著外，亦可單穿毛衣或單圍圍巾，實行一衣多穿！針織毛衣保暖效果良好，在聖誕節穿著亦增添時尚感！

STAUD — Siren 針織毛衣配可拆式圍巾
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聖誕節穿搭推薦【6】GANNI — 金屬感針織上衣

GANNI這款嵌花馬甲以羊毛製成，非常保暖。胸前配有閃亮金屬感的蝴蝶形Logo，在聖誕節穿著絕對會成為全場焦點！馬甲衣身邊緣以羅紋收束，單穿或內搭上衣都可以！

GANNI — 金屬感針織上衣
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聖誕節穿搭推薦【7】COMME des GARÇONS GIRL — 皺褶寬鬆恤衫

COMME des GARÇONS GIRL（CDG GIRL）是CDG的支線品牌，主打年輕少女風格服飾。這款皺褶寬鬆恤衫搭配彼得潘領非常可愛又百搭！在聖誕節可以外搭紅色連衣裙或半截裙，增添節日氣氛！

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聖誕節穿搭推薦【8】Maison Margiela — 棉質乾濕褸

乾濕褸是衣櫃裡不可或缺的單品，在聖誕節穿著更能增添冬日氣氛！Maison Margiela 這款棉質乾濕褸保暖之餘更散發冷酷感！版型寬鬆並配有可拆式扣環腰帶，可以自由穿戴及調節，能夠搭配不同冬日造型！

Maison Margiela — 棉質乾濕褸
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聖誕節穿搭推薦【9】STAUD — Dakota 羊毛外套

STAUD這款「Dakota」外套可輕鬆為秋冬造型增添色彩，以溫暖的羊毛羊駝毛混紡製成，配有舒適的披肩領及可拆式腰帶，百搭又時尚！

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聖誕節穿搭推薦【10】MARNI — 迷你半身裙

MARNI 這款半身裙有別緻的手工刺繡Logo，裙身呈現甜美的「Antique Rose」 粉紅色，布料含豐富羊毛，保暖又醒目，搭配紅色或白色上衣更能增添節日氣氛！

MARNI — 迷你半身裙
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