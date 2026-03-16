台北溫泉酒店13間推介｜北投/陽明山/高評分/包早餐　人均$196起

台北溫泉酒店推介2026！想浸溫泉不一定要飛去日本，台北都有許多高質溫泉旅館，而且價錢更平又更方便，快閃一兩日都無問題！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦13間台北溫泉酒店，有位於北投區，亦有位於士林區的酒店，大部分更提供私人風呂及早餐，最平人均HK$196！



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台北溫泉酒店推介【1】三二行館（Villa32）

三二行館（Villa32）位於北投，保留了近三分之二空間的自然景觀，隔絕城市煩囂。酒店曾於2015年翻新，現在僅提供5間客房，房間均配備私人室內及戶外溫泉、客廳及臥室，空間寬敞奢華。酒店另提供4個室內湯池，4個室外湯池，亦可以使用蒸氣室、禪室、舒眠室，甚至到休息區喝杯冰桂花紅茶好好放鬆！

三二行館（Villa32）

房價：人均HK$1,876起（尊榮歐式房｜私人溫泉）

地址：北投區中山路32號

交通：北投站車程6分鐘

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台北溫泉酒店推介【2】北投晶泉豐旅（Wellspring by Silks Beitou）

北投晶泉豐旅（Wellspring by Silks Beitou）位於北投中心，距離北投站及新北投站僅4分鐘步程，鄰近七星公園及北投溫泉博物館。酒店於2024年開幕，共有100間客房，房間配備私人半露天溫泉、咖啡機、免費迷你吧等設施。酒店同時配備室外游泳池、溫泉、公共浴池、健身室、餐廳及免費停車場等設施。

北投晶泉豐旅（Wellspring by Silks Beitou）

房價：人均HK$起（泉山客房｜私人溫泉；包早餐）

地址：台北北投區泉源路19號

交通：新北投站步行4分鐘

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台北溫泉酒店推介【3】北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）是一家位於北投的溫泉旅館，客房房型為2人至4人。酒店客房採用日本和室風格，日式床墊加上木紋屏風彷如置身日本！酒店亦有不少遊樂設施，包括溫泉及湯屋、手作DIY教室、VR/AR遊戲區、泳池等。要前往市中心的話，可以乘坐免費接駁巴士到捷運站轉乘捷運，非常方便！

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

房價：人均HK$686起（經典雙人客房｜私人溫泉；包早餐）

地址：台北市北投區幽雅路31號

交通：捷運新北投站或北投站轉乘酒店免費接駁巴士

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台北溫泉酒店推介【4】台北北投麗禧温泉酒店（Grand View Resort）

台北北投麗禧温泉酒店（Grand View Resort）是台北討論度極高的溫泉酒店，在不同平台上都獲得住客的超高評分。酒店鄰近地熱谷、北投溫泉博物館、北投文物館等熱門景點，距離新北投站大約19分鐘步程，亦可選擇乘坐免費接駁巴士或免費泊車。

酒店設有雙人、三人及家庭的客房與套房房型，房間內均配備景觀私人溫泉及山景露台。酒店另設室外游泳池、大眾風呂、私人湯屋、桑拿等設施，絕對可以好好享受、好好放鬆！

台北北投麗禧温泉酒店（Grand View Resort）

房價：人均HK$1,411起（雅緻山景大床客房／私人溫泉；包早餐）

地址：台北市北投區幽雅路30號

交通：新北投站轉乘免費接駁巴士

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台北溫泉酒店推介【5】大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）

大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）曾被評為台灣第一夢想度假勝地，設有5種房型，部分設有獨立溫泉浴房，可以一邊浸溫泉一邊睇山景！酒店設有5種房型，部分設有浴缸及獨立溫泉浴房，可以透過大片玻璃窗眺望室外的山林景緻，寬敞舒適，打卡一流！

酒店更擁有獨家四季下雪造景的大眾風呂、獨立湯屋、戶外露天風呂等設施！酒店大堂更有超過20,000個英文和中文文學作品的藏書閣，休息、打卡都一流！

大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）

房價：人均HK$855起（奇巖雙床房／設私人溫泉；包早餐）

地址：台北市北投區奇岩路1號

交通：搭捷運至北投站或新北投站，轉乘酒店免費接駁車

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台北溫泉酒店推介【6】日勝生加賀屋國際温泉飯店（Radium-Kagaya International Hotel）

日勝生加賀屋國際温泉飯店（Radium-Kagaya International Hotel）距離捷運新北投站大約5分鐘步程，北投溫泉博物館、地熱谷、北投市場等熱門景點皆步行可達。酒店來自日本百年溫泉旅館品牌加賀屋，無論設計還是服務均與正宗日本溫泉旅館無異。

客房設計分為日式及和洋室設計，浴室乾濕分離且備有浴缸，部分客房亦有露台及露天風呂。酒店另有室內及室外溫泉、足湯、岩盤浴、Spa等設施，不用飛日本都可以感受到日本風味！

日勝生加賀屋國際温泉飯店（Radium-Kagaya International Hotel）

房價：人均HK$1,025起（温馨和洋標準套房；包早餐）

地址：台北北投區光明路236號

交通：捷運新北投站步行5分鐘

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台北溫泉酒店推介【7】台北北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）

台北北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）位於捷運新北投站的對面，鄰近北投溫泉博物館、北投圖書館、中心新村等熱門景點，地理位置極佳！酒店以「健康療癒」主題，客房設計以自然簡約為主。全部客房均配備私人白礦溫泉池，空間寬敞。酒店另設有和風獨立湯屋、大眾溫泉、L'OCCITANE Spa中心等設施，CP值極高！

台北北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）

房價：人均HK$685起（雅緻客房／私人溫泉；包早餐）

地址：台灣台北市北投區中和街2號

交通：捷運新北投站步行1分鐘

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台北溫泉酒店推介【8】台北北投水美温泉會館（Sweetme Hotspring Resort）

台北北投水美温泉會館（Sweetme Hotspring Resort）距離新北投捷運站僅3分鐘步程，鄰近北投公園、溫泉博物館及夜市，地理位置優越、交通方便。酒店設有雙人房及家庭房型，空間感及採光同樣充足，每個房間均有私人溫泉浴池，更坐擁山林景色！酒店亦設有大眾湯屋、私人日月湯屋、水療池等設施，更有多款浴池可供選擇，一定適合你！

台北北投水美温泉會館（Sweetme Hotspring Resort）

房價：人均HK$400起（標準雙人房／私人溫泉；包早餐）

地址：台北市北投區光明路224號

交通：搭捷運至新北投站步行3分鐘

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台北溫泉酒店推介【9】台北北投鳳凰閣温泉飯店（Phoenix Pavilion Hot Spring Hotel）

台北北投鳳凰閣温泉飯店（Phoenix Pavilion Hot Spring Hotel）位於北投地熱谷温泉路天主巷，鄰近北投温泉博物館、梅亭、少帥禪園等景點，來往新北投捷運站亦僅需11分鐘步程。酒店採用純日式風格及原石温泉池泡湯環境，客房設計簡約，均設有純天然的白硫磺私人溫泉，部分客房為半露天風呂。酒店設有多種房型，最大的客房可供多達6人入住，一家人去玩都適合！

台北北投鳳凰閣温泉飯店（Phoenix Pavilion Hot Spring Hotel）

房價：人均HK$237起（經濟雙人房／私人溫泉）

地址：台北北投區北投區温泉路106之1號

交通：新北投捷運站步行11分鐘

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台北溫泉酒店推介【10】台北北投天玥泉會館（Beitou Hot Spring Resort）

台北北投天玥泉會館（Beitou Hot Spring Resort）距離捷運新北投站僅2分鐘路程，北投文物博物館、地熱谷、少帥禪園等熱門景點亦均步行可達。酒店的每間客房均附設私人的白磺泉溫泉浴池，部分客房內的溫泉浴池更享有景觀。酒店亦設有大眾湯屋及超過14個私人湯屋，以及按摩池、冷暖水池等，設施非常齊全！房價連早餐亦不過人均$406起，價錢絕對物超所值！

台北北投天玥泉會館（Beitou Hot Spring Resort）

房價：人均HK$406起（精緻客房／私人溫泉；包早餐）

地址：台北市北投區中山路3號

交通：捷運新北投站步行2分鐘

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台北溫泉酒店推介【11】台北北投春天酒店（Spring City Resort）

台北北投春天酒店（Spring City Resort）距離捷運新北投站大約15分鐘步程，但鄰近熱門景點如：北投文物館及北投文物館，酒店亦有提供免費接駁車來往北投站，觀光及交通都方便。

酒店設有雙人房、三人房及家庭房等多種房型，設計簡約、空間寬敞，房間均配備白磺原湯的獨立湯屋。酒店亦擁有大眾湯池、室內湯屋，以及親子露天風呂、八角靜態池等九種戶外SPA功能池，另外亦設有檜木烤箱、石板浴、露天泳池、人體工學休眠椅等，人均$361起就可以歎盡所有設施！

台北北投春天酒店（Spring City Resort）

房價：人均HK$361起（典雅大床房／私人溫泉；包早餐）

地址：台北市北投區幽雅路18號

交通：搭淡水線捷運至北投站，轉乘酒店免費接駁車

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台北溫泉酒店推介【12】台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）

台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）是於2023年3月才開業的精品酒店，鄰近士林捷運站及士林夜市，地理位置極佳！酒店提供多種房型，由2人客房到4人家庭房都有，房間浴室為獨立兩件式衛浴，洗手台在浴廁對面，空間寬敞且採光充沛，坐擁城市景觀。雖然客房內沒有私人溫泉，但酒店設有大眾湯屋，在台北市區內就有得溫泉，人均亦不過HK$196起，方便又抵住！

台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）

房價：人均HK$196起（精緻大床房）

地址：台北士林區承德路四段250號

交通：士林捷運站步行10分鐘

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台北溫泉酒店推介【13】雀客藏居台北陽明山（CHECK inn Select Taipei Yangmingshan）

雀客藏居台北陽明山（CHECK inn Select Taipei Yangmingshan）藏身在陽明山中，是陽明山國家公園唯一的五星級觀光酒店。酒店距離車站較遠，亦沒有提供免費接駁車，但酒店設有免費泊車服務，如果自駕遊的話就非常方便！酒店設有多種房型，附帶浴缸或私人溫泉，私人溫泉更坐擁大自然景觀，非常寫意！酒店另設有大眾風呂、山泉泳池及親子戲水池等設施，人均更只需$336起！

雀客藏居台北陽明山（CHECK inn Select Taipei Yangmingshan）

房價：人均HK$336起（標準雙人房；包早餐）

地址：台北市士林區格致路237號

交通：自行開車或搭的士前往

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