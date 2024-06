大阪平價酒店10間｜1分鐘到車站／免費溫泉／新開幕／人均$300起

大阪平價酒店推介!《香港01》「好食玩飛」為大家整合了性價比高的大阪酒店,房價人均$300有找,大部份地理位置都非常方便,鄰近難波、心齋橋、梅田、關西機場等熱門地點!《香港01》讀者於Klook以優惠碼「HK01HOTEL6」預訂指定酒店,單一簽賬淨金額滿HK$600可享額外94折優惠,最高折扣額HK$100!立即點撃預訂心水酒店!(文章內提及之價錢以官網為準)

大阪平價酒店推介【1】相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 (Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba)

相鐵FRESA INN大阪難波站前(Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba)為日本連鎖酒店,地點位置極佳,距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程,附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站,方便順道前往京都、神戶等地,而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘!酒店提供自動辦理入住手續機器,無需排隊就可以入住,節省不少時間,客房簡約舒適,同時提供免費咖啡和茶包,更設有電腦、影印機、換鈔機等,配套設施完善,極之方便!

相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 (Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba)

房價:人均HKD$293起(標準雙人房)

地址:大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5

交通:近鐵難波站步行1分鐘

大阪平價酒店推介【2】Welina酒店心齋橋和NAGOMI(Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI)

Welina酒店心齋橋和NAGOMI於2022年4月開業,位於日本橋站附近,不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格,大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計,例如以竹林排成一排的屏風,讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少,只有2種。

Welina酒店心齋橋和NAGOMI(Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI)

房價:人均HKD$294起(標準雙床房)

地址:〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24

交通:於大阪地鐵日本橋站出口步行6分鐘

大阪平價酒店推介【3】難波心齋橋東APA酒店(APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi)

難波心齋橋東APA酒店於2022年4月開業,位於大阪的中央區,可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店,酒店遍佈12個日本城市,算是較有人氣的酒店之一!酒店共提供6種房型,房價相當實惠由港幣約$320起。於Agoda網站中獲得8.4/10的評分,其中有不少網民都欣賞酒店的地理位置理想,而且房間清潔、舒適,普遍性價比高。

難波心齋橋東APA酒店(APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi)

房價:人均HKD$283起(雙人房)

地址:〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8

交通:於大阪地鐘長堀橋站出口步行2分鐘

大阪平價酒店推介【4】捷絲旅大阪心齋橋館 (Just Sleep Osaka Shinsaibashi)

同樣在2023年3月開幕,還有鄰近心齋橋的捷絲旅大阪心齋橋館,空間雖小但是五臟俱全,電熱水壺、浴缸、吹風機、電視、保險箱和拖鞋一應俱全,性價比高。不過,這間酒店是全面禁菸,吸煙朋友可能要另找住處。另外,酒店住客可以享用亞洲風味早餐,食物總類頗多。

捷絲旅大阪心齋橋館 (Just Sleep Osaka Shinsaibashi)

房價:人均HKD$274起(高級雙人房)

地址:大阪府大阪市中央區南船場2丁目9-15, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0081

交通:大阪御堂筋線及長堀鶴見綠地線交匯的心齋橋站,2出口步行至酒店大概15分鐘

大阪平價酒店推介【5】大阪關西機場奧德西斯套房酒店(Odysis Suites Osaka Airport Hotel)

鄰近關西機場,又景色開揚,還可揀2023年2月才開的大阪關西機場奧德西斯套房酒店!酒店的餐廳位於54樓,在這兒一邊享受著豐富的自助早餐,一邊觀看關西機場、整個臨空城,感覺好寫意!此外,因為鄰近臨空城outlet,臨飛前也可順便掃貨。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店(Odysis Suites Osaka Airport Hotel)

房價:人均HKD$260起(標準雙人間 - 海灣景觀)

地址:りんくう往来北1番地, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 5980048

交通:南海機場線的臨空城站,3出口步行至酒店大概1分鐘

大阪平價酒店推介【6】OMO 關西機場 by 星野集團(OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts)

乘了晚機到大阪,或趕第二朝早機去機場?何不住在大阪關西機場附近?2023年3月新開的OMO 關西機場 by 星野集團,酒店位於泉佐野,距離機場僅1站之距,附近還有24小時超商可以逛,飯店2樓則有lawson便利店,配套完善。酒店設有大型溫泉大澡堂及開揚早餐用餐區,環境非常舒適。

OMO 關西機場 by 星野集團(OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts)

房價:人均HKD$277起(基本客房)

地址:1-833 Rinkuorai-Kita, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 598-0048

交通:南海機場線的臨空城站,5出口步行至酒店大概1分鐘

大阪平價酒店推介【7】京阪天滿橋站前酒店(Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae)

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業,位於大阪中央區,距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程,可步行到達大阪城公園,相當方便!酒店一共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分,網民大都欣賞酒店的位置,1分鐘即可到達地鐵站,另外酒店職員的協助亦十分細心,出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店

房價:人均HKD$272起(標準雙人房)

地址: 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13

交通:於大阪地鐵天橋滿站步行1分鐘

大阪平價酒店推介【8】御堂筋天然溫泉酒店 (Natural Hot Spring Midosuji Hotel)

大阪難波新開的禦堂筋天然溫泉酒店 (Natural Hot Spring Midosuji Hotel),被網民狂讚,在Agoda上擁有高達8.3高分評肯定。酒店距離心齋橋/難波/四橋三大車站之間,由鐵路上酒店只需1分鐘,拖小朋友及行李箱的家長最適合不過。房間空間特大,擁有巨大玻璃窗兼開揚市景景觀。

御堂筋天然溫泉酒店 (Natural Hot Spring Midosuji Hotel)

房價:人均HKD$282起(小型雙人房)

地址:大阪市難波3-7-20

交通:坐落於心齋橋/難波/四橋車站之間。

大阪平價酒店推介【9】大阪梅田NEST酒店(Nest Hotel Osaka Umeda)

大阪梅田NEST酒店(Nest Hotel Osaka Umeda)地理位置優越,距離阪急梅田站步行5分鐘就可到達,交通方便,附近也有很多百貨商圈及便利超市等,更有不少餐廳及宵夜食店如Coco一番屋、一風堂拉麵、讚歧烏龍麵等,熱鬧又方便!酒店裝潢風格現代時髦,雖然客房燈光相對昏暗,但對於睡覺需要極致黑暗的旅客來說則是一大優點!此外,客房更有大窗戶欣賞景色以及大浴缸可供浸浴,絕對寫意又舒適!

大阪梅田NEST酒店(Nest Hotel Osaka Umeda)

房價:人均HKD$263起(小型雙人床房)

地址:2-14 Kita-ku Tsurunocho , 梅田, 大阪

交通:梅田站步行5分鐘

大阪平價酒店推介【10】大阪新今宮知鄉舍酒店(Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya)

大阪新今宮岐山標準酒店於2022年1月開業,共提供186間客房。酒店位於大阪難波市中心位置,只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前,步行6分鐘可到達動物園前駅,出行相當方便。於Trip.com獲得4.4/5的評分,網民都大讚酒店乾淨舒適,而且前往各個景點都十分方面,就算要坐鐵路到關西機場,都只需要42分,全程快捷方便。

大阪新今宮知鄉舍酒店(Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya)

房價:人均HKD$243起(緊湊雙床房)

地址:1-2-23, 西成區, 大阪, 大阪府, 557-0016, 日本

交通:於大阪地鐵新今宮站步行1分鐘

