大阪平價酒店10間｜1分鐘到車站／免費溫泉／新開幕／人均$300起

撰文：張雨靜
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大阪平價酒店推介！《香港01》「好食玩飛」為大家整合了性價比高的大阪酒店，房價人均$300有找，大部份地理位置都非常方便，鄰近難波、心齋橋、梅田、關西機場等熱門地點！《香港01》讀者於Klook以優惠碼「HK01HOTEL6」預訂指定酒店，單一簽賬淨金額滿HK$600可享額外94折優惠，最高折扣額HK$100！立即點撃預訂心水酒店！（文章內提及之價錢以官網為準）

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大阪平價酒店推介【1】相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）為日本連鎖酒店，地點位置極佳，距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程，附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站，方便順道前往京都、神戶等地，而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘！酒店提供自動辦理入住手續機器，無需排隊就可以入住，節省不少時間，客房簡約舒適，同時提供免費咖啡和茶包，更設有電腦、影印機、換鈔機等，配套設施完善，極之方便！

相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）
房價：人均HKD$293起（標準雙人房）
地址：大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5
交通：近鐵難波站步行1分鐘
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大阪平價酒店推介【2】Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）

Welina酒店心齋橋和NAGOMI於2022年4月開業，位於日本橋站附近，不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格，大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計，例如以竹林排成一排的屏風，讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少，只有2種。

Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）
房價：人均HKD$294起（標準雙床房）
地址：〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24
交通：於大阪地鐵日本橋站出口步行6分鐘
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大阪平價酒店推介【3】難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）

難波心齋橋東APA酒店於2022年4月開業，位於大阪的中央區，可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店，酒店遍佈12個日本城市，算是較有人氣的酒店之一！酒店共提供6種房型，房價相當實惠由港幣約$320起。於Agoda網站中獲得8.4/10的評分，其中有不少網民都欣賞酒店的地理位置理想，而且房間清潔、舒適，普遍性價比高。

難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）
房價：人均HKD$283起（雙人房）
地址：〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8
交通：於大阪地鐘長堀橋站出口步行2分鐘
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大阪平價酒店推介【4】捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

同樣在2023年3月開幕，還有鄰近心齋橋的捷絲旅大阪心齋橋館，空間雖小但是五臟俱全，電熱水壺、浴缸、吹風機、電視、保險箱和拖鞋一應俱全，性價比高。不過，這間酒店是全面禁菸，吸煙朋友可能要另找住處。另外，酒店住客可以享用亞洲風味早餐，食物總類頗多。

捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$274起（高級雙人房）
地址：大阪府大阪市中央區南船場2丁目9-15, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0081
交通：大阪御堂筋線及長堀鶴見綠地線交匯的心齋橋站，2出口步行至酒店大概15分鐘
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大阪平價酒店推介【5】大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

鄰近關西機場，又景色開揚，還可揀2023年2月才開的大阪關西機場奧德西斯套房酒店！酒店的餐廳位於54樓，在這兒一邊享受著豐富的自助早餐，一邊觀看關西機場、整個臨空城，感覺好寫意！此外，因為鄰近臨空城outlet，臨飛前也可順便掃貨。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）
房價：人均HKD$260起（標準雙人間 - 海灣景觀）
地址：りんくう往来北１番地, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 5980048
交通：南海機場線的臨空城站，3出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪平價酒店推介【6】OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

乘了晚機到大阪，或趕第二朝早機去機場？何不住在大阪關西機場附近？2023年3月新開的OMO 關西機場 by 星野集團，酒店位於泉佐野，距離機場僅1站之距，附近還有24小時超商可以逛，飯店2樓則有lawson便利店，配套完善。酒店設有大型溫泉大澡堂及開揚早餐用餐區，環境非常舒適。

OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）
房價：人均HKD$277起（基本客房)
地址：1-833 Rinkuorai-Kita, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 598-0048
交通：南海機場線的臨空城站，5出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪平價酒店推介【7】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業，位於大阪中央區，距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程，可步行到達大阪城公園，相當方便！酒店一共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分，網民大都欣賞酒店的位置，1分鐘即可到達地鐵站，另外酒店職員的協助亦十分細心，出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店
房價：人均HKD$272起（標準雙人房）
地址： 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13
交通：於大阪地鐵天橋滿站步行1分鐘
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大阪平價酒店推介【8】御堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel）

大阪難波新開的禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel），被網民狂讚，在Agoda上擁有高達8.3高分評肯定。酒店距離心齋橋/難波/四橋三大車站之間，由鐵路上酒店只需1分鐘，拖小朋友及行李箱的家長最適合不過。房間空間特大，擁有巨大玻璃窗兼開揚市景景觀。

御堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel）
房價：人均HKD$282起（小型雙人房）
地址：大阪市難波3-7-20
交通：坐落於心齋橋/難波/四橋車站之間。
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大阪平價酒店推介【9】大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）

大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）地理位置優越，距離阪急梅田站步行5分鐘就可到達，交通方便，附近也有很多百貨商圈及便利超市等，更有不少餐廳及宵夜食店如Coco一番屋、一風堂拉麵、讚歧烏龍麵等，熱鬧又方便！酒店裝潢風格現代時髦，雖然客房燈光相對昏暗，但對於睡覺需要極致黑暗的旅客來說則是一大優點！此外，客房更有大窗戶欣賞景色以及大浴缸可供浸浴，絕對寫意又舒適！

大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）
房價：人均HKD$263起（小型雙人床房）
地址：2-14 Kita-ku Tsurunocho , 梅田, 大阪
交通：梅田站步行5分鐘
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大阪平價酒店推介【10】大阪新今宮知鄉舍酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）

大阪新今宮岐山標準酒店於2022年1月開業，共提供186間客房。酒店位於大阪難波市中心位置，只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前，步行6分鐘可到達動物園前駅，出行相當方便。於Trip.com獲得4.4/5的評分，網民都大讚酒店乾淨舒適，而且前往各個景點都十分方面，就算要坐鐵路到關西機場，都只需要42分，全程快捷方便。

大阪新今宮知鄉舍酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）
房價：人均HKD$243起（緊湊雙床房）
地址：1-2-23, 西成區, 大阪, 大阪府, 557-0016, 日本
交通：於大阪地鐵新今宮站步行1分鐘
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