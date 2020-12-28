歎下午茶必學6個細節　Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6

今年不少人都愛上下午茶，與朋友享受三層架上精緻的茶點、打個靚卡、輕呷一口咖啡或茶，即刻十分減壓！不過你又是否知道正確的進食方法？怎樣吃才不失禮？

每次看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？到底不同的菜式又有沒有特定的食法？怎樣吃才不失禮？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物飲食精明眼，從此不花冤枉錢、不失禮人前！你都有疑難？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店今年都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

用手拿取食物是否不得體？（莊堅毅攝）

專家幫緊你！今次有曾任職帝苑酒店的星級甜品師傅Tony Wong教大家吃下午茶的禮儀和方式，以後就不要再出醜啦！

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【1】@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

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