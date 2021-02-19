撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-19 13:51

當KIT KAT變成雪條會是什麼味道？雀巢引入全新KIT KAT脆皮雪糕批，外脆內香滑的口感瞬間變facebook群組「香港雪糕關注組」成員們新寵，讓《香港01》飲食記者為大家解構這款雪條到底有什麼吸引力，兼介紹2月冰品新品及優惠。

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