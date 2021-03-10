撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-10 06:00

《香港01》飲食記者推介本月10大抵食優惠，包括7-11便利店外賣美食半價，譚仔米線$16就買到，Pizza Hut薄餅買一送一等等！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

🏪便利店零食都可以外賣？

本月精選的飲食優惠來自多間連鎖店，包括7-Eleven便利店、肯德基KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、Godiva、Pizza Hut必勝客、麵屋武蔵、宜家家居IKEA、百佳超級市場及鮨廷Sushi Sooshi。

其中7仔的美食例如熱食燒賣、咖啡、零食、杯麵等竟然可以透過外賣平台送到家，而且還有限時全單半價優惠！👇👇👇部分優惠期有限！按圖看10個優惠詳情👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

🥤同場加映1：麥當勞優惠🥤

除了以上10間商店之外，麥當勞都推出了美食著數，包括有免費限量版汽水罐贈送，和各款套餐優惠。👇👇👇想知如何免費換？按圖看麥當勞14個優惠推介👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

老麥以往都曾經推出多款聯乘或者限量精品，引起全城搶購熱潮，還記得那些識變成鐵甲人的薯條、民族服裝Snoopy？想看看這些懷舊玩具，請按➡️【麥當勞新出限量可樂罐！集體回憶10大絕版玩具精品實有一款你儲過】⬅️觀看全文

🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

想知哪款最多人喜愛？請按➡️【Donki香港顧客最愛日式小食Top 10 流心忌廉蟹餅上榜 炸雞排第2】⬅️觀看全文

⛩️同場加映3：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文