2025健康博覽免費入場！獨家優惠保健品$10起 銀髮區／免費驗中風

健康博覽2025｜有樂悠咭的老友記只要$8就可以買到健康產品！第18屆《健康博覽》將於6月13日至15日在香港會議展覽中心 Hall 5FG免費開放予公眾參觀。展覽除了有多個本地知名健康品牌參與外，今年更特設「銀髮專區」，讓老友記都能提升健康的生活品質。此外，現時《01空間》更推出獨家優惠，有多達6,000份保健品將以優惠價預售，當中大量貨品更低至$10。想知詳情就要留意下文！



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健康博覽2025｜展覽免費開放 過百參展商80場講座

第18屆《健康博覽》將於6月13日至15日在香港會議展覽中心 Hall 5FG舉行，並免費開放予公眾參觀。是次博覽將有過百個展商參與，涵蓋醫藥、科技、保健、服務等健康產品，當中更有多個知名的本地健康品牌，例如德國寶、維特健靈、馬百良、救心、依飛、位元堂、大棧等。

此外，展覽將設有3個舞台節目時段，舉辦超過80場健康講座，其中本地專業醫生及業界專家亦將在「香港健康研討會」中分享重要的健康資訊。

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第18屆《健康博覽》詳情

日期：2025年6月13-15日（星期五至日）

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳5FG

門票：免費入場



健康博覽2025｜獨家優惠 精選貨品低至$10

健康展覽將售出多種健康產品，由口服保健品，再到護脊坐墊、空氣清新機等用品應有盡有。當中最值得留意的，必定是以「會場震撼價」發售的商品。

現時《01空間》正推出獨家優惠，可以$10、$30及$50的「會場震撼價」分三階段於網上預購總值200萬的精選貨品，其中醫之選維他命（60粒裝）、天寶原木白花菇（600克）只需$10；馬百良CS4蟲草（60粒裝）、破壁靈芝孢子（60粒裝）、黃金初乳益生菌（2克×30包）僅售$30。大家只要憑電子票到指定攤位便可換領，省卻排隊時間，非常方便。

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第一階段：5月26日11:00至6月1日 23:59

第二階段：6月2日11:00至6月8日 23:59

第三階段：6月9日11:00至6月12日 23:59



精選貨品名單：

健康博覽2025｜免費體檢 中風風險＋血管健康都有得測

除了口服的保健品之外，展覽亦有註冊營養師團隊提供免費一對一諮詢服務，無論是體重管理、三高、糖尿、脂肪肝，還是兒童營養問題，都能獲得有關飲食及補充品的專業建議。

現場更有多個參展商為參觀人士提供免費的身體檢查，例如Sun Life永明，將會提供腦中風風險評估及心房顫動篩查服務，名額先到先得；AmLife亦會提供最新的心血管硬化檢測，幫助大家檢查心血管及心臟的健康狀況。

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健康博覽2025｜特設銀髮專區 持樂悠咭$8買保健品

值得一提，健康博覽今年特別增設了「銀髮專區」，各位老友記只要在攤位P02-P04 出示樂悠咭，即可以$8、$28或$48購買指定健康產品。老友記參加「閃閃銀光活力派」講座更有機會獲得精美禮品。

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健康博覽2025｜影視名人分享健康心得 豐富禮物等你攞

是次健康博覽亦邀請了多位來自影視界的健康大使，包括謝雪心、周雅韻 Connie、杜大偉亦會到場分享健康心得，與觀眾互動，答中問題更可獲禮品一份。除此之外，入場人士只要在場內電子消費滿指定金額，更可獲贈豐富的禮物，其中包括925純銀半卡仿鑽耳環一對及Kawai日本肝油丸C20一罐。

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