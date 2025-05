Tyson Yoshi演唱會｜反派主題！7月啟德新舞台上演｜附購票連結

Tyson Yoshi演唱會|暌違3年,Tyson Yoshi終於再開騷!近日他宣布將於7月5日及6日,在全新場地啟德體藝館,舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會。深信一眾粉絲已經期待已久,即睇下文了解地點、日期、門票發售詳情!



Tyson Yoshi是次演唱會以The Villain為主題。(Trip.com)

👉Tyson Yoshi 演唱會買飛連結

Tyson Yoshi演唱會|新歌《By My Side》登上熱門榜首

Tyson Yoshi在2025年積極推出新歌,早前先與周殷廷合作推出《1994》,江湖味十足的曲風加上製作用心的MV,隨時引起樂迷討論。他近日再推出與張敬軒合作新歌《By My Side》,以寵物牽絆為主題引起共鳴,反應非常熱烈,作品迅速登上多個平台的熱門榜首。

Tyson Yoshi新歌《By My Side》(MV截圖)

Tyson Yoshi乘勝追擊宣布將舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會,將在7月首次登上啟德全新舞台!據悉,Tyson對上一個演唱會已經是三年前九展Star Hall舉行的《My New World Order》,粉絲謹記把握機會!

Tyson Yoshi演唱會|7月首登啟德體藝館

《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會將於7月5日及6日,在近期新開的啟德體藝館舉行。票價分別為$1,180、$980及$680。Trip.com將有優先訂票,並在6月2日早上10時開始。

👉Tyson Yoshi 演唱會買飛連結

Tyson Yoshi演唱會

《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》

日期:2025年7月5日及6日

地點:啟德體藝館

票價:HK$1,180 / HK$980 / HK$680



(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略