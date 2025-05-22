Tyson Yoshi演唱會｜反派主題！7月啟德新舞台上演｜附購票連結

Tyson Yoshi演唱會｜暌違3年，Tyson Yoshi終於再開騷！近日他宣布將於7月5日及6日，在全新場地啟德體藝館，舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會。深信一眾粉絲已經期待已久，即睇下文了解地點、日期、門票發售詳情！



Tyson Yoshi是次演唱會以The Villain為主題。（Trip.com）

👉Tyson Yoshi 演唱會買飛連結

Tyson Yoshi演唱會｜新歌《By My Side》登上熱門榜首

Tyson Yoshi在2025年積極推出新歌，早前先與周殷廷合作推出《1994》，江湖味十足的曲風加上製作用心的MV，隨時引起樂迷討論。他近日再推出與張敬軒合作新歌《By My Side》，以寵物牽絆為主題引起共鳴，反應非常熱烈，作品迅速登上多個平台的熱門榜首。

Tyson Yoshi新歌《By My Side》（MV截圖）

Tyson Yoshi乘勝追擊宣布將舉辦《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會，將在7月首次登上啟德全新舞台！據悉，Tyson對上一個演唱會已經是三年前九展Star Hall舉行的《My New World Order》，粉絲謹記把握機會！

Tyson Yoshi演唱會｜7月首登啟德體藝館

《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會將於7月5日及6日，在近期新開的啟德體藝館舉行。票價分別為$1,180、$980及$680。Trip.com將有優先訂票，並在6月2日早上10時開始。

👉Tyson Yoshi 演唱會買飛連結

Tyson Yoshi演唱會

《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》

日期：2025年7月5日及6日

地點：啟德體藝館

票價：HK$1,180 / HK$980 / HK$680



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略