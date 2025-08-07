香港熱氣球節｜63折家庭套票優惠 $90起體驗熱氣球升空+免手續費

香港國際熱氣球節2025｜香港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest），將於2025年9月4日起一連四日進駐中環海濱活動空間。除了歌星助陣帶來表演之外，現場更有16個來自多個國家的大型熱氣球展覽，大小朋友可在現場了解更多熱氣球冷知識，指定日期更可體驗定點升空之旅，享受黃昏美景同時飽覽維港景色。



全港首個「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將於9月登陸中環海濱！（官方圖片）

香港國際熱氣球節｜門票詳情

時段：早上、黃昏

套票類型：成人、學生、長者、傷健人士及四人家庭套票。

*3歲以下免費入場

*門票不包括「繫留定點飛體驗」

活動詳情

日期：2025年9月4日至7日

地點：中環海濱活動空間

開放時間：

9月4日｜16:30 - 22:30

9月5日｜07:30 - 10:30；16:30 - 22:30

9月6日｜07:30 - 13:00（熱氣球跑特賞時段）；16:30 - 22:30

9月7日｜07:30 - 11:30；16:30 - 22:30



香港熱氣球之旅-低成本具安全性

以往熱氣球體驗常見於外國，包括土耳其、美國及日本等地，不過一家人出國旅行，機票酒店加上熱氣球票價，旅行成本隨時比平日東南亞旅行較高。而是次香港首次熱氣球展覽，不僅可飽覽多國熱氣球設計，更可以指於日子體驗定點升空之旅，不用出國也能在港享受多元化的娛樂項目。

獨家早鳥63折 人均低至$90玩盡大部份設施

早鳥優惠：即日起至8月10日，於以下連結購票享有獨家63折（免手續費）

於香港01購票更可自由組合套票，例如可購單人票或2大1細，不會強制2大2小的四人套票，加上免手續費，以家庭4人單位計算，最高可慳盡$750！*3歲以下免費入場

香港國際熱氣球節必睇【1】16隻由11米至20米高的熱氣球

現場展出來自多個國家熱氣球，包括加拿大、英國、德國及日本等，當中有6隻高達20巨型熱氣球米和10多隻11米高的小型熱氣球。注意：大型熱氣球只在黃昏時段展示，而小型​熱氣球會於所有時段展示。

按圖認識多國熱氣球：

+ 3

香港國際熱氣球節必睇【2】重點節目「充氣的藝術」

「充氣的藝術」於每日的黃昏時段舉行，由專業熱氣球師將大型熱氣球加熱空氣使其升空，其均準備時間為20至40分鐘，入場人士可以近距離欣賞充氣過程和幕後運作。充氣原理看似簡單，但實際操作必須因應氣球大小及天氣等因素而調整，才可使熱氣球穩定飛揚。

香港國際熱氣球節必睇【3】以維港背景 體驗定點飛行體驗

入場人士可加購「繫留」形式熱氣球體驗，即是以繩纜固定熱氣球，再升至10米至20米高，大約是摩天輪左右高度。入場人士可親試香港首個熱氣球升空體驗，絕對是一生人打卡項目之一！

熱氣球安全嗎？所有大型氣球，均牢固綑上繫留在地面，並由專業熱氣球飛行員操控。主辦單位致力遵守香港相關的安全法規及要求。熱氣球通常在清晨或傍晚最適合展示，因為這段時間提供最穩定的空氣環境，風速平靜，適合熱氣球穩定飛揚。

*** 繫留定點飛體驗需經政府批准，並視乎當天天氣狀況及熱氣球飛行員專業判斷而定。詳情將會在活動前公佈。繫留定點飛體驗是在安全、受控的環境下登上熱氣球。

香港國際熱氣球節有計劃推出「繫留定點飛體驗」（官方圖片）

香港國際熱氣球節必睇【4】美食、遊戲、零售攤位

氣球節包攬嘉年華各種元素，不少得多個遊戲、美食和零售攤位，各具特色，定必滿足在場所有人士！攤位詳情將於稍後公布。

香港國際熱氣球節必睇【5】熱氣球光雕Show

以維港夜空為熱氣球舞台，觀眾可以欣賞多個色彩斑斓、設計別緻的熱氣球配合光影、音樂的「熱氣球光雕Show」，務求將嘉年華氣氛更提升一層樓！

香港國際熱氣球節必睇【6】一連四晚音樂祭 巨星助陣(其他參與歌手容後公佈)

一連四晚的音樂祭，現階段已邀請多個天王級歌手及樂隊於現場表演，例如：容祖兒、古巨基、Gin Lee、ToNick、周國賢等等，演出名單如下：

9月4日：容祖兒、關智斌、鄧小巧、許靖韻、洪卓立、Locksmiths、洪助昇、黃峻熙

9月5日：Serrini、Novel Fergus、LMF、The Lemon Ones、黃峻熙、黃明德

9月6日：RubberBand、周國賢、海兒、ToNick、Daze in White、黎展峯、Heize

9月7日：古巨基、Tyson Yoshi、李幸倪、周吉佩、泳兒、梁釗峰、SULIS、曾傲棐、VIVA、Heize

香港國際熱氣球節必睇【7】參加AIA Balloon Run 贏取升空體驗

2025年9月6日舉行慈善親子跑「AIA Balloon Run」，分為個人、親子及企業的1公里、3公里及5公里跑。參加「AIA Balloon Run」可獲特色跑步衫、完成獎牌及電子證書，而每組冠、亞、季軍更可分別獲得一次熱氣球繫留定點飛體驗！

