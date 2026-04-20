Pizza Hut優惠買一送一｜薄餅/意粉/飯$35起！堂食外賣／慳達$162

Pizza Hut優惠｜買一送一｜Pizza Hut 由即日起為大家帶嚟大升級「抵食 Everyday」著數！由星期一至四，日日有唔同優惠接力登場，無論堂食、外賣自取定外送速遞都有份。當中「抵食星期一」更多達13款精選必勝批、意粉及飯買一送一，平均每款低至$35起！星期四仲有全新「Jetso Thurs」大批套餐，只需$179就有齊大批、意粉同兩客餐湯，激慳高達$162！即睇各項優惠詳情及餐單。



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📌 抵食星期一：13款必勝批 / 意粉 / 飯買一送一

逢星期一，多達13款精選必勝批、意粉及飯買一送一！今次仲有兩款人氣普通批首度加入優惠，包括意式辣肉腸必勝批及芝士狂熱必勝批。(免費贈送以最低價格之食品計算)

抵食星期一：13款必勝批 / 意粉 / 飯買一送一（官方圖片）

$69：香蒜肉絲意粉（平均每份約$35）

$84：菠菜蘆筍椰菜花飯（只限指定分店堂食）

$89：卡邦尼煙肉意粉 / 葡式椰香烤雞焗飯 / 芝士焗薯雞皇飯

$94：烤雞野菌椰菜花飯（只限指定分店堂食）

$99：芝士狂熱普通批 / 手工青醬大蝦長通粉 / 香濃肉醬意粉(含牛肉) / 海鮮寬條麵 / 千層肉醬闊麵配薯蓉(含牛肉及豬肉)

$104：香蒜大蝦炒意粉

$114：意式辣肉腸普通批



注意：只適用於普通批，不可升級大批。可加錢升級芝心批或芝脆批。

📌 抵食星期二：恒生 enJoy卡堂食即減$30

由即日起至2026年12月31日，逢星期二憑恒生enJoy卡堂食簽賬滿$250即減$30，相當於88折優惠！最抵玩之處係此優惠可與其他 Pizza Hut 推廣及折扣優惠同時使用。

📌 抵食星期三：精選主菜 / 大批低至$79

逢星期三「Wow Wed」精選主菜或大批低至$79優惠，慳高達$85！(以下為堂食 / 外賣自取優惠價，外送速遞價格略有不同)

$79：香草烤雞(半隻)拼香脆薯條（原價$149）

$99：星級醬燒豬仔骨(半份)拼香脆薯條 / 夏威夷風光大批

$114：意式風情大批

$124：千島海鮮大批 / 以上口味二重奏大批



📌 抵食星期四：全新「Jetso Thurs」大批套餐$179起

由4月23日起逢星期四供應，專為大胃王及聚會而設！堂食或外賣自取只需$179（外送速遞$189），一個價錢歎齊3道菜，折扣接近半價！

抵食星期四：全新「Jetso Thurs」大批套餐$179起（官方圖片）

必勝批 (大批) 三選一：經典至尊 / 芝士狂熱 / 煙肉薯寶

意粉 二選一：芝士菠菜蘑菇長通粉 / 香蒜肉絲意粉

餐湯 兩客：蘑菇忌廉雞湯

⚠️ 優惠條款及細則：

優惠適用於香港及澳門 Pizza Hut 分店（不適用於第三方外送平台）。

堂食另收加一服務費。星期一買一送一優惠中，免費贈送之食品需按原價收取加一服務費。

星期三及星期四優惠不適用於指定日子（例如：星期三不適用於2026年7月1日、12月23及30日；星期四不適用於2026年10月1日、12月24及31日）。



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