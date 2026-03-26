網購信用卡9大｜Black Friday/HKTVmall/iHerbs　1張現金回贈8%

網購信用卡｜近年不少信用卡都推出了網購回贈優惠，最高現金回贈更高達8%！今次《香港01》將會為大家介紹9張網購神卡，回贈最少4%起！日常網購買iHerbs、HKTVmall都有回贈，事不宜遲馬上看介紹吧！



【01獨家免簽賬送5,000里】

📢經《香港01》指定連結申請信用卡，新舊客戶毋須簽賬即送5,000里數！🎁全新客戶更可享首年免年費✨ 達成指定簽賬任務更可獲120,000里，夠換6套日本來回機票✈️

🔗立即申請✈️

網購已經融入人們的生活。（unsplash）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

由於銀行不時會修改優惠條款或推廣，因此下列介紹會列明推廣期，至於推廣期後的優惠會否更改或取消，則視乎銀行決定。

網購信用卡【1】渣打銀行 —— 渣打國泰Mastercard／外賣平台、酒店、外幣$4=里／無上限里數回贈

渣打國泰Mastercard—食肆$4/里

如果喜歡儲里數，不妨申請渣打國泰Mastercard！雖然本地網購只有$6=1里，但如果以外幣結算的海外網購，就會升級成「海外簽賬」享有$4=1里，平日喜歡在Amazon、Gmarket掃貨就非常抵用。而且平日經常叫外賣，在網上外賣平台（如Foodpanda）下單，都可以享有「餐飲」類別的回贈，高達$4=1里。網上訂酒店就會升級為「酒店」類別，同樣享$4=1里。而且回贈無上限，簽幾多都有里數回贈，絕對是張網購必用信用卡！

【01獨家免簽賬送5,000里】

📢經《香港01》指定連結申請信用卡，新舊客戶毋須簽賬即送5,000里數！🎁全新客戶更可享首年免年費✨ 達成指定簽賬任務更可獲120,000里，夠換6套日本來回機票✈️

🔗立即申請✈️

網購信用卡【2】恒生銀行 —— MMPOWER World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$500

恒生銀行 —— MMPOWER World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$500

如果不時需要大額網上簽賬，亦可以考慮申請這張恒生銀行「MMPOWER World Mastercard」傍身！於推廣期內，成功登記參與+FUN Dollars獎賞計劃，每月憑MMPOWER World Mastercard累積合資格消費滿HK$5,000，即可獲得網上零售簽賬高達5%+FUN Dollars，每個月回贈上限為$500+FUN Dollars（含0.4%基本回贈），即簽賬上限為HK$10,869，適合應付大額的網上簽賬，而且去旅行海外簽賬也有6%+FUN Dollars，更加是永久免年費。

推廣期：即日起至2026年3月31日

🎁新客戶經以下MoneyHero連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：

>> 立即申請 <<

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 蘋果禮品卡；或

4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

網購信用卡【3】富邦銀行 —— 富邦iN Visa／網購回贈8%／每月上限HK$300

富邦銀行 —— 富邦iN Visa／網購回贈8%／每月上限HK$300

如果喜歡網購就要申請富邦銀行這張新一代網購神卡「富邦iN Visa」！網上簽賬可獲得20倍積分獎賞（1倍基本積分及19X額外積分），即8%等值現金回贈（以25,000分換領HK$100計算），每個月最高獲額外回贈75,000積分（即HK$300），簽賬上限$3,947！

推廣期：即日起至2026年6月30日

網購信用卡【4】亞洲聯合財務 —— sim Credit Card／網購回贈8%／每月上限HK$200

亞洲聯合財務 —— sim Credit Card／網購回贈8%／每月上限HK$200

如果日常實體店及網店消費較多，亦可以考慮這張廣告熱推的「sim Credit Card」，網購回贈同樣有8%！但回贈門檻較高，每月需累積合資格非網上零售簽賬滿HK$1,000方可獲得回贈，而且單筆簽賬淨值需滿HK$500或以上才可享8%回贈，如未能滿足以上條件，只有基本回贈0.4%，而且每月回贈上限合共是HK$200（包括網上零售簽賬、海外零售簽賬、指定本地零售簽賬之額外回贈）。由於條款相對比較多，比較適合消費較多的朋友。

推廣期：即日起至2026年4月30日

網購信用卡【5】AEON信貸財務 —— AEON CARD WAKUWAKU／網購回贈6%／每結單上限HK$200

AEON信貸財務 —— AEON CARD WAKUWAKU／網購回贈6%／每月上限HK$200

另一張被網民封為網購神卡的，就是AEON這張「WAKUWAKU」，網購回贈6%！除了網購簽賬回贈6%（含基本回贈0.4%），喜歡去日本的朋友仔，還可以用作日本簽賬，可獲回贈3%（含基本回贈0.4%），不過每個月結單周期（非每月）回贈上限只有HK$200，即簽賬上限是HK$3,571。不過這張卡的申請門檻低，而且每月2號、20號及其他指定日子享AEON感謝日95折優惠，而且這張卡更是永久免年費，不用打電話去WAIVE！

推廣期：即日起至2026年8月31日

網購信用卡【6】中信銀行 —— Motion信用卡／網購回贈6%／每月上限HK$200

中信銀行（國際） —— Motion信用卡／網購回贈6%／每月上限HK$200

而另一張同樣有6%現金回贈的信用卡就是信銀國際「Motion信用卡」，推廣期內每曆月累積合資格零售簽賬滿HK$3,800或以上， 同一曆月之合資格食肆及網上簽賬可獲享6%現金回贈（含基本回贈0.4%），每月額外現金回贈上限是HK$200，但由於有簽賬下限，所以最少也要簽HK$3,800。但要留心，於任何超級市場網上平台之交易均不計算為合資格網上簽賬，換句話超市網店無回贈。

推廣期：即日起至2026年6月30日

網購信用卡【7】中國銀行 —— Chill World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$150

中國銀行 —— Chill World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$150

如果怕忘記信用卡上限下限，可以使用這張中國銀行「Chill World Mastercard」！推廣期內只需作合資格海外簽賬，或合資格網上簽賬交易，可獲高達海外及網上簽賬5%現金回贈（包括0.4%基本回贈），連同「Chill商戶10%現金回贈」合計，每個曆月最多共可獲額外現金回贈HK$150，如淨網購簽賬上限為HK$3,260。

推廣期：即日起至2026年6月30日

網購信用卡【8】東亞銀行 —— BEA GOAL信用卡／網購回贈4.4%／每月上限HK$200

東亞銀行 —— BEA GOAL信用卡／網購回贈4.4%／每月上限HK$200

每月累積簽賬額滿HK$2,000，網購及手機付款可獲得額外獎賞4%現金回贈（不含基本回贈），連同基本回贈是4.4%現金回贈，而且網購回贈跟手機付款同樣是4%，即平日用Apple Pay、Google Pay付款都可以獲得回贈，而每月上限是HK$200，每月簽賬上限HK$5,000。

推廣期：即日起至2026年6月30日

網購信用卡【9】匯豐銀行 —— RED信用卡／網購回贈4%／每月上限HK$400

匯豐銀行 —— RED信用卡／網購回贈4%／每月上限HK$400

如果說到元老級網購神卡，就要提到匯豐銀行的RED信用卡！每曆月網上購物簽賬，首HK$10,000消費可享4%「獎賞錢」，即回贈上限HK$400，而其後網上簽賬可無上限賺取0.4%「獎賞錢」。不過據不少網民反映，部份網上簽賬是不列入回贈，如果出現這樣的情況可以致電客服查詢。

推廣期：2025年9月1日至2026年3月31日

優惠受條款及細則約束，資料只供參考。 借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略