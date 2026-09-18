免費身體檢查12大｜黃大仙健康普查日！牙/眼/心臟/癌症+申請資格

香港政府免費身體檢查2026｜香港政府及社福機構提供多項免費身體檢查、檢測，男女老幼都受惠！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合政府12大身體檢查津貼，包括免費牙科、婦科、肺癌／大腸癌篩查服務！即睇內文！



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免費身體檢查【1】黃大仙嗇色園——2026健康普查日

嗇色園為慶祝創辦105周年，推出「2026健康普查日」，一連三天在黃大仙為市民提供免費醫療檢查，項目涵蓋中西醫及各項專科，費用全免。由即日起，申請者可親自前往嗇色園診所中央登記處領取服務籌，先到先得，額滿即止。不設電話留籌。

申請資格：全港市民（必須預先親自前往嗇色園診所中央登記處領取服務籌，不設電話留籌）



檢查項目一覽： 西醫 血糖檢查、血脂檢查、乙型肝炎篩查、量度身體質量指數、量血壓及體溫、泌尿科諮詢、脂肪肝檢測 中醫 中醫問診、耳穴保健、中醫體質檢測 眼科視光 視力普查 牙醫 基本口腔檢查、口腔健康教育 物理治療 關節痛症檢查、超聲波骨質密度檢查、肺活量測試 義肢及矯形 脊柱側彎檢查、足部檢查

嗇色園2026健康普查日



日期與時間：

星期四：2026年10月22日 11:00 - 18:00

星期五：2026年10月23日 09:00 - 18:00

星期六：2026年10月24日 09:00 - 17:00

地址：黃大仙鳳德道38號嗇色園社會服務大樓地下



免費身體檢查【2】香港紅十字會——流動健康教育站

香港紅十字會推行的「流動健康教育站」計劃，會派出流動車定期走訪全港十八區，為市民提供一站式免費身體檢查服務及諮詢服務。2026年更推出新主題「肌肉及骨骼健康篩查」，長遠改善市民骨骼健康。

香港紅十字會——流動健康教育站（香港紅十字會圖片）

申請資格：全港市民



檢查項目一覽： 一般檢查 度高、磅重、量血壓、驗血糖 肌肉及骨骼健康篩查 超聲波骨質密度測試及身體成分分析，詳細分析骨質密度、肌肉量、脂肪比率、内臟脂肪指數

香港紅十字會「流動健康教育站」



2026年9月時間表

日期：2026年9月21日至22日

時間：10:00 – 17:00（午膳時間暫停：12:15-14:00)

地點：沙田圍博康邨社區會堂側



日期：2026年9月29日至30日

時間：10:00 – 17:00（午膳時間暫停：12:15-14:00)

地點：馬鞍山利安邨羅馬廣場



香港紅十字會「流動健康教育站」每月行程表可按此參考。

免費身體檢查【3】地區康健中心——乙型肝炎共同治理計劃

基層醫療署推出「乙型肝炎共同治理計劃」計劃，為高風險人士免費提供乙型肝炎快速測試，倘若結果呈陽性，更會獲政府資助配對家庭醫生跟進及免藥費治療。

申請資格：

1. 1988年或以前出生（即年滿38歲）及

2. 其家庭成員或性伴侶為慢性乙型肝炎患者且未確診的人士

(參加者須先登記成為康健中心會員，並同意加入醫健通）



檢查項目一覽 初步檢測 免費乙型肝炎表面抗原快速測試 跟進化驗 家庭醫生診所抽血化驗（如快測呈陽性）

如抽血結果再度呈陽性，則會被診斷為慢性乙肝患者。治療期間亦會採用「慢病共治計劃」的同一基本藥物名單，該名單已涵蓋乙型肝炎藥物，獲處方這類藥物的患者無需支付藥費。

免費身體檢查【4】衞生署——社區牙科支援計劃

衞生署「社區牙科支援」計劃旨在向有經濟困難的弱勢社群及無家者，提供資助的牙科服務，涵蓋多項基本及鑲假牙服務。

申請資格：

1. 「體弱長者家居照顧服務」／「家居支援服務」的服務使用者

2. 醫管局「醫療費用減免」合資格人士（全數）（包括75歲或以上「長者生活津貼」的受惠人）

3. 無家者

（不符合上述資格者，部分項目需繳付共付額）



檢查項目一覽 每180日 口腔檢查、止痛藥物、X光檢查、補牙或拔牙（最多3個配額）、移除牙橋和牙冠 每365日 洗牙、根管治療（杜牙根） 每5年或以上 鑲配活動假牙（每名計劃參加者可接受最多兩次服務）

免費身體檢查【5】香港乳癌基金會——免費乳健檢查計劃／社區婦女乳癌篩查資助計劃

香港乳癌基金會推出「免費乳健檢查計劃」及「社區婦女乳癌篩查資助計劃」，向弱勢婦女提供免費或資助的乳癌篩查服務，鼓勵她們建立定期乳健檢查習慣，提升社區整體的乳房健康意識與早期偵測率。

申請資格：

1. 全額資助：40歲或以上、持香港身份證、過去2年未曾接受乳房X光造影檢查，並屬綜援、長者生活津貼或傷殘津貼受惠人。



2. 半額資助：符合上述年齡及條件的低收入人士



檢查項目一覽 乳房檢查 臨床乳房檢查、自我檢查方法指導 造影檢查 利用 X 光進行乳房攝影，偵測觸摸不到的腫塊

免費身體檢查【6】衛生署——乳癌篩查先導計劃

衛生署推出「乳癌篩查先導計劃」，在3間婦女健康中心及10間母嬰健康院，為有乳癌風險因素、且有經濟困難的婦女提供免費檢查。一般香港居民則只需繳付$310「婦女健康服務」年費，即可以$225進行一次檢查。

申請資格：

1. 44至69歲具乳癌風險因素

2. 領取綜援等有經濟困難的合資格婦女



檢查項目一覽 乳房X光造影檢查、輔助性超聲波乳房檢查（如有需要）

免費身體檢查【7】衛生署——子宮頸普查計劃（柏氏抹片）

衛生署提供「子宮頸普查計劃（柏氏抹片）」，任何持有香港身份證或衞生署署長認可，且年齡屆乎25歲至64歲，並曾有性行為的婦女，均可於母嬰健康院以$100子宮頸檢驗服務。若領取綜援或獲准減免醫療費用人士則可免費檢查。

申請資格：領取綜援或獲准減免醫療費用人士



檢查項目一覽 婦科檢查 子宮頸檢查（柏氏抹片）

免費身體檢查【8】衛生署——大腸癌篩查計劃

衛生署的「大腸癌篩查計劃」資助沒有症狀的香港居民在私營機構接受免費篩查服務，預防大腸癌。大便隱血測試可獲全額或部分資助，如需照大腸鏡亦有高額定額資助。

申請資格：

1. 50至75歲及

2. 沒有大腸癌症狀的香港居民



檢查項目一覽 初步測試 大便隱血測試（部分醫生或會額外收取測試費用） 進階檢查 大腸鏡檢查及切除大腸瘜肉（獲定額資助$7,800至$8,500不等）

免費身體檢查【9】香港大學——「吸煙人士健康同行計劃」

香港大學「吸煙人士健康同行計劃」，正研究低劑量電腦斷層掃描（LDCT）對早期可治療階段肺癌的篩查成效，為高危吸煙人士提供長達60個月的免費跟進。

申請資格：

1. 年滿50至79歲的吸煙人士（或已戒煙不超過10年）及

2. 吸煙量達20包年及

3. 5年內沒有確診任何癌症、沒有確診肺癌或肺結節



檢查項目一覽 肺部篩查 肺部篩查 基本檢查 健康問卷評估、三次基本驗血（全血計數、肝腎功能、低密度膽固醇） 跟進服務 轉介門診、戒煙服務及資訊

免費身體檢查【10】暖心行動——免費心臟篩查計劃

暖心行動慈善基金推出的「免費心臟篩查計劃」，提供免費心臟及三高檢查，及早找出冠心病、心房顫動等疾病。若果參加者檢查出三大心臟問題（冠心病、心房顫動和瓣膜性心臟病），亦可以提供免費轉介至政府醫院及其他醫療機構。

申請資格：

1. 65歲或以上長者或基層市民（須為香港永久居民）

2. 過去未曾確診患上心臟疾病



檢查項目一覽 三高篩查計劃 房顫檢查 / 血壓檢查 / 血糖 / 膽固醇指數 心臟篩查計劃 心臟超聲波檢查

免費身體檢查【11】家計會——好孕之旅計劃

香港家庭計劃指導會（家計會）於2024開始，開展為期四年的賽馬會「好孕之旅」計劃，協助合資格的育齡人士免費獲得檢查、醫療和輔導服務，當中包括女性健康檢查、婚前檢查 、早期懷孕評估等。

申請資格：

1. 持有香港身份證

2. 年滿18歲或以上之育齡人士

3. 申請人或與其同住的核心家庭成員現正或在遞交申請前六個月內曾受惠於以下任何一項政府援助：

(a) 綜合社會保障援助（綜援）計劃

(b) 在職家庭津貼計劃

(c) 學生資助計劃（包括學校書簿津貼計劃／學生車船津貼計劃／上網費津貼計劃）

(d) 為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃

(e) 非符合資格人士的公立醫院及診所醫療費用減免

4. 成孕有困難的女士或準婚／同居伴侶



檢查項目一覽 女性健康檢查 子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）或合併檢測（hr-HPV DNA檢測與子宮頸細胞檢驗） 婚前／懷孕前檢查 包括血液化驗、精液化驗、尿液化驗、HPV疫苗注射（婚前）、子宮頸篩查、子宮頸拭子衣原體DNA測試、護士評估、醫生診症 早期懷孕評估 NIFTY proTM+無創性產前檢查，包括護士評估、醫生診症、陰道超聲波檢查 輔導及指導 PREPARE伴侶關係評估、女性生育指導服務

免費身體檢查【12】衞生署——學生健康服務

衞生署學生健康服務為中小學生提供周年檢查，檢查內容包括生長、營養、血壓、視力、聽力、脊柱、心理健康及行為等有關的健康評估；個別健康輔導及健康教育。學生如屬「符合資格人士」即可免費使用學生健康服務。

申請資格：

1. 中小學生

2. 擁有香港永久性居民，或持有合法簽證居留證



檢查項目一覽 基本身體檢查 體重及身高量度、血壓量度、視力、聽覺測試、骨骼檢查 成長及發育評估 跟進學童發育進度

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