撰文：駱煥琳
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有時便利店買零食和飲品可以很化算，7-Eleven、Circle-K及Vango今期最新優惠哪個抵？《香港01》飲食頻道記者推介以下10個便利店優惠，有Häagen-Dazs、Dreyer’s雪糕、珍珍薯片等，還有一個方法可以買任何產品滿$20即減$5！
（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）
10個優惠來自7-Eleven、Circle-K及Vango便利店。Häagen-Dazs雪糕限時推出$100五杯優惠，平均$20就吃到一杯，如果再用指定付款方法，更可再減$5！👇👇👇按圖看全部10個優惠👇👇👇
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🍱同場加映1：Donki小食排行榜🍱
日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇
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🎡同場加映2：消失的玩樂設施🎡
舊時水上樂園是海洋公園最有標誌性的設施之一，以下多個已消失的樂園設施當中，哪個是你最懷念的項目？👇👇👇按圖看充滿兒時回憶的海洋公園舊有景點👇👇👇
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