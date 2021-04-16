有時便利店買零食和飲品可以很化算，7-Eleven、Circle-K及Vango今期最新優惠哪個抵？《香港01》飲食頻道記者推介以下10個便利店優惠，有Häagen-Dazs、Dreyer’s雪糕、珍珍薯片等，還有一個方法可以買任何產品滿$20即減$5！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）