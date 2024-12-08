飲茶聽見這9句話凸顯年齡差　以前有點心車、食啫喱最緊要把遮

代溝，意思是年齡差距較大，各個層面的認知有差距，一班同事去飲茶不難發現大家有代溝，也許前輩幾句話已表現出與00後有年代差。有網民曾在討論區分享與00後去舊式茶樓飲茶，00後看不明職員捧點心叫賣，因為現在大多數是剔點心紙。舊時推點心車，年青一輩在新聞舊照片可能見過。



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00後同事問起，現代的酒樓，為何要人出嚟叫賣？較年長的同事向他們說明以前酒樓的情況：「有人叫賣唔出奇，以前點心車邊行邊叫。」00後聽完樓主說明笑了笑，說︰「點心車？推嚟推去，叫嘢食係唔係截的士咁？」

以前茶樓推車仔賣點心。（資料圖片）

經歷不同年代，大家對飲食文化的認知都有所不同，以下精選9句與食有關的說話，當中或能看出與年輕人有年代差 👇👇

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