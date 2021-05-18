撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-18 07:00

要成功減肥，大部人欠缺的不是方法，例如最近流行的「168斷食法」，記者就親身試過非常有效！然而，為何最終體重反彈？因為大部份人欠缺的是毅力，記者也一樣......要有堅定意志力並不容易，不如嘗試利用以下「為食心理學」，嘗試欺騙自己的「身心」，無痛地成功減肥。

原來碟頭飯是減肥恩物。（資料圖片）

肚餓是身體訊號，為食則是「心癮」，很多時候，這兩種身心反應，往往都是來自既定觀念或經驗，例如去食迴轉壽司，食完一碟又一碟，都不覺得飽，但如果是40件壽司放在你面前，透過視覺觀察，你腦海內自然會反問自己能否吃得下 👇👇👇掌握以下6招減肥心理學，預祝你成功👇👇👇

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😈同場加映1：茶餐廳常見炒粉麵熱量排名😈

經常出街食飯要注意！別以為乾炒牛河好多油，一定最高熱量，其實不少茶記美食熱量都比牛河高，最邪惡的一款粉麵脂肪總含量比牛河多2.5倍！👇👇👇按圖看茶餐廳常見炒粉麵熱量TOP 15👇👇👇

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🤤同場加映2：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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