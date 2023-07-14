12蚊店收納神器｜收納師4招整理術秒增鞋櫃空間　用盡超窄角落位

家居收納除了要學懂「斷捨離」，利用一些收納小工具同樣可以助你在整理時更加得心應手！日本東京電視台節目《プロの家は凄いはず！》請來年僅14歲的收納整理顧問清水麻帆傳授4招，只需利用「12蚊店」買到的「收納神器」伸縮桿，便可增加鞋櫃、浴室櫥櫃等收納儲物空間，令家居變得整齊企理！



（《プロの家は凄いはず！》節目截圖）

【第1招】增加鞋櫃空間

活用伸縮桿收納都要考牌？沒錯！清水麻帆除了是日本最年輕的收納整理顧問，同時是日本「伸縮桿研究所」認證的「伸縮桿大師」！面對愈來愈少空間的鞋櫃，她教大家利用12蚊店有售伸縮桿變成收納掛架，再用晾鞋架掛起備用的拖鞋，即可有效活用鞋櫃裡的空間！

（《プロの家は凄いはず！》節目截圖）

👇👇按下圖看更多伸縮桿收納妙法👇👇

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伸縮桿的正確安裝方式

如果伸縮桿有經常掉下來或無法固定的問題，有可能是你的安裝方法不正確！伸縮桿的長度應預留比置物空間長1至2厘米，然後先固定較幼的一邊，再利用彈弓用力將另一邊推入，即可固定伸縮桿，不易掉落。👇👇即睇示範👇👇

只要多花心思，就算是簡單工具都可以變化出各種收納方法！想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本LDK評MUJI好用廚具TOP 8

無印良品（MUJI）的生活雜貨種類多元化，面對琳瑯滿目的貨架，應該如何挑選才能買到真正好用的商品？早前，日本生活雜誌《LDK》抽取超過100款MUJI商品，包括廚具、食物、美妝用品等，並介紹各個範疇的最好用推介！今次，先來看看《LDK》推介8款獲得最高評分的廚房用品！

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