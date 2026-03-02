Olive Young Mega Sale 2026！限時全場低至3折＋額外6折驚喜優惠

【Olive Young必買2026】相信大家都對韓國美妝店 Olive Young 絕不陌生，每次去韓國旅行都必定會去掃貨。而家不用飛去韓國都一樣可以享受到Olive Young的超荀折扣！用promo code優惠碼 以最抵價買人氣韓國面膜、彩妝同護膚品！



Olive Young 3月MEGA Sale 限時 7 天！

**一年四次MEGA SALE的春季大促於3月1日至3月7日開始！**

>> 優惠產品搶先睇！ <<

全會員春季優惠｜消費滿 US$159 (約HK $1,240)，即享 33%折扣

優惠期： 3月1日至3月7日（韓國時間）

>> 即拎優惠券 <<

春季優惠｜消費滿 US$109 (約HK $850)，即享 25%折扣

優惠期：3月1日至3月7日（韓國時間）

>> 即拎優惠券 <<

春季優惠｜消費滿 US$89 (約HK $690)，即享 20%折扣

優惠期： 3月1日至3月7日（韓國時間）

>> 即拎優惠券 <<

OY Spring Sale 額外加碼優惠｜指定品牌優惠券

優惠：適用於HERO & TRENDING 品牌

優惠期： 3月1日至3月7日（韓國時間）

>> 即拎優惠券 <<

OY Spring Sale 額外加碼優惠｜首購專屬商品優惠券

優惠：適用於任選一件商品

優惠期： 3月1日至3月7日（韓國時間）

>> 即拎優惠券 <<

Hot Deal｜限時折扣，高達 50%

優惠期：此活動內容可能變更或提前結束

>> 立即購買 <<

Olive Young 必買推薦1. MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片100+100片 HK$247.88

MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印棉片蘊含積雪草微分子活性成分及2%煙酰胺，有效改善瑕疵、粗糙及暗沉肌膚，同時舒緩鎮靜。67mm大尺寸薄紗棉片，既可濕敷亦可二次清潔，精華清爽不油膩，特別適合油痘肌。助您肌膚快速恢復最佳狀態，重現淨白無瑕！

立即購買➡️ MEDIHEAL棉片

MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片100+100片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦2. BIOHEAL BOH PROBIODERM3D提拉面霜連補充裝 HK$247.41

BIOHEAL BOH PROBIODERM 3D 提拉面霜專為改善細紋、皺紋及肌膚鬆弛下垂而設。獨家Deep Livery™️技術，結合12種強效胜肽與益生菌成分，能深層強化膠原蛋白，顯著提升肌膚緊緻度與彈性。其溫和質地適用於敏感肌，助您重塑精緻輪廓，煥發年輕光澤。建議搭配同系列安瓶使用，抗老功效更理想。

立即購買➡️ BIOHEAL BOH提拉面霜

BIOHEAL BOH PROBIODERM3D提拉面霜連補充裝 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦3. Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華連補充裝 HK$373.44

Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華，匯聚PDRN三文魚精華、透明質酸及膠原蛋白三大補水修護成分。產品蘊含11種不同大小透明質酸，能為肌膚深層注入水分，打造飽滿健康膚況。結合PDRN修復細胞及低分子膠原蛋白強化屏障，高效水狀質地迅速滲透，助您肌膚回復年輕彈潤，展現活力光澤。

立即購買➡️ Anua PDRN 精華

Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華連補充裝 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦4.Centellian24 積雪草再生修護面霜 1+1 HK$283.82

Centellian24 積雪草再生修護面霜，被譽為「醫生面霜」。以Teca超微細分子技術，高效滲透，能深入修復受損肌膚，提供卓越保濕、皮膚再生及增加彈力功效，同時改善皺紋。尤其適合醫美療程後使用，助肌膚回復健康彈潤，煥發全新抗衰老光采。

立即購買➡️ Centellian24 修護面霜

Centellian24 積雪草再生修護面霜 1+1 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦5. MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜 20片 HK$195.83

MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜，蘊含98%純羥基積雪草苷及微量透明質酸，提供卓越保濕及屏障護理。其低過敏性純素配方，能溫和有效改善色素沉著與肌膚痕跡，並管理膚色及紋理。竹纖維面膜完美貼合，精華飽滿，深層滲透，讓肌膚水潤清爽，實現保濕、淡斑、舒緩三重修護。

立即購買➡️ MEDIHEAL面膜

MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜 20片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦6. BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜 16片 HK$560.16

BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜，助您細緻毛孔實現彈性密集護理，並使肌膚回復亮澤。其獨特水凝膠片服貼舒適，蘊含243DA超低分子膠原蛋白及低聚透明質酸，能迅速被肌膚吸收，為鬆弛毛孔注入彈性與水分。結合半乳糖酵母發酵濾液，更能提升肌膚防禦能力，一片即助肌膚重現緊緻亮麗光采。

立即購買➡️ BIODANCE Bio 膠原蛋白面膜

BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜 16片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦7. CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底 HK$264.52

CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底全新升級，透過網狀設計均勻過濾，打造細緻且超服貼的遮瑕效果。其輕薄質地蘊含8種玻尿酸，為肌膚帶來持久水潤的舒適感，同時實現時下流行的水光無瑕底妝。讓肌膚輕鬆呼吸，綻放輕盈舒適的健康光采。

立即購買➡️ CLIO氣墊粉底

CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦8. DASIQUE 九色眼影盤 HK$232.63

DASIQUE 九色眼影盤，以珊瑚、棕、米、粉為主調，每盤依主題細膩調整深淺。其獨特之處在於巧妙融入閃爍亮片色，使每款眼影盤功能全面，無論是日常通勤妝容或華麗派對造型，皆能輕鬆打造，讓雙眸綻放最迷人的光采，滿足您多樣的彩妝需求。

立即購買➡️ DASIQUE 眼影盤