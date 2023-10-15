萬聖節好去處2023｜戲服街／鬼屋／嘩鬼騷6推介　附地址開放日期

萬聖節好去處2023！防疫措施解除後的首個萬聖節，今年大家終於可以再次盡情裝扮，毋須再被口罩搶風頭，相信氣氛更濃厚。大家除了可以在中環酒吧區跟妖魔鬼怪打卡之餘，也可以到各大主題公園、商場的鬼屋、劇場挑戰膽量、欣賞嘩鬼演出，想進一步感受節日的氣氛。即睇8個今年萬聖節的好去處！



香港海洋公園哈囉喂（何以諾攝）

萬聖節好去處2023【1】中環砵典乍街（石板街）——買戲服、道具必去

萬聖節怎少得「扮鬼扮馬」，給親友一個驚喜？不知道扮演甚麼才好的朋友，可以逛逛中環砵典乍街（石板街）。砵典乍街上有多間販售戲服、派對用品、節日裝飾的商店，提供過百款戲服、道具。

記者直擊砵典乍街萬聖節前夕實況：

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街道上，動物、超級英雄、妖精、食物、異族、卡通人物等的服飾、面具應有盡有，方便大家探索自己適合化身成甚麼角色。

中環砵典乍街（石板街）

地址：香港島中環

開放時間：24小時（各商戶的營業時間不一，愈接近萬聖節，營業時間愈長）



萬聖節好去處2023【2】中環蘭桂坊 —— 打卡好去處

每年萬聖節，蘭桂坊都會雲集悉心裝扮成各種角色的民眾，相信今年亦不例外。萬聖節當晚在蘭桂坊一帶徜徉，可以與妖魔鬼怪、卡通人物、可愛動物打卡留念，亦可以在放滿萬聖節裝飾的酒吧裡感受氣氛。

蘭桂坊於過往萬聖節的熱鬧景況：

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不過要留意，蘭桂坊會於萬聖節期間會按人流實施人群管理，大家很大機會需要在附近街道輪候多時方能進入蘭桂坊。不想排長龍或怕酒吧滿坐的朋友，可以選擇於傍晚到訪。

中環蘭桂坊

地址：香港島中環

開放時間：24小時（各商戶的營業時間不一，愈接近萬聖節，營業時間愈長）



萬聖節好去處2023【3】中環蘇豪區 —— 暢飲好去處

怕蘭桂坊人太多、不想花太長時間排隊的朋友，可以選擇到訪蘭桂坊、中環另一個酒吧區——蘇豪區。蘇豪區的人流往往較蘭桂坊少，不用排隊便能沿著中環至半山扶手電梯到達區內各間經悉心怖置、具驚慄氣氛的酒吧，與三五知己暢飲。

中環蘇豪區

地址：香港島中環

開放時間：24小時（各商戶的營業時間不一，愈接近萬聖節，營業時間愈長）



萬聖節好去處2023【3】香港海洋公園 —— 進入鬼故尋真相

今年海洋公園哈囉喂以「鬼校輪迴」為主題，勢要讓大家在充滿兒時回憶的校園裡擔驚受怕及挑戰膽量。大家登上「亡命校巴」後，將會被帶到恐怖教室、鬼怪異世界、荒廢實驗室、鬧鬼禮堂與陰深花園等凶鬼徘徊之地。獨家97折入場

記者直擊「鬼校輪迴」預演實況：

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萬聖節期間，大家可以於園內6大鬼屋、通道、表演場地等多處看到嘩鬼張牙舞爪。關於今年哈囉喂活動詳情、各鬼屋的特色，可參閱下文；

萬聖節好去處2023【4】香港海洋公園水上樂園 —— 體驗水上萬聖節

海洋公園的水上樂園，亦會於即日至10月31日舉行萬聖節活動——「鬼馬水上南瓜祭」。期間，水上樂園會化身成嘩鬼聖地，大家可以覺到察湧浪灣、天海灣、漂流探秘已被南瓜球佔領。此外，大家在「嘩鬼攤位遊戲」、「恐怖音樂漩渦」，能夠感受到既詭異，又興奮的感覺。低至$280換購

而逢星期六，大家更可以欣賞到嘩鬼們在水上舞動，以及在「水彈大激鬥」參與水彈挑戰。「01空間」半價換購

香港海洋公園水上樂園「鬼馬水上南瓜祭」

地址：香港島大樹灣海洋徑33號

活動日期：即日至10月31日

開放時間：10:00- 19:00（周一至五）；11:00 - 19:00（周六、日及公眾假期）



萬聖節好去處2023【5】香港迪士尼樂園 —— 變得驚慄的童話世界

香港迪士尼樂園即日起至10月31日舉辦「 Disney Halloween Time 2023」。期間，童話世界變得驚慄，跟平日截然不同。雖然樂園今年不設鬼屋，但設有多個萬聖節演出，包括曾多次上演的《惡人舞動迪士尼》、《米奇玩轉大街派對》以及新節目《惡人大宅舞會》。大家在演出期間看到迪士尼惡人們展英姿，亦可以與他們拍照留念。獨家86折推廣碼

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香港迪士尼樂園「 Disney Halloween Time 2023」

地址：新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

活動日期：即日至10月31日

開放時間：每日開放時間不一，可參考樂園官方網站的時間表



萬聖節好去處2023【6】The Pulse —— 10000呎懷舊風大型鬼屋

除了主題公園，今年有商場亦設置了鬼屋。本地萬聖節品牌——「港鬼故」今年於淺水灣商場——The Pulse舉辦《七門教》慶典。在慶典中，大家可以走進具80年代風格的懷舊鬼屋，解開神秘邪派「七門教」的秘密與驚悚的故事。低至$44入場

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走出鬼屋後，大家還能欣賞由台灣得獎魔術團體——「東方魔團」創作的魔術表演，以不同的角度感受「七門教」的神秘和詭譎。「01空間」半價換購

地址：香港島淺水灣海灘道28號The Pulse

活動日期：10月7、8、 14、15、21、22、27、28、29、31日

開放時間：14:30 - 22:30

