大閘蟹放題|富臨2小時任食大閘蟹片皮鴨小菜　翠亨邨大閘蟹買1送1

大閘蟹放題任食！大閘蟹優惠！中菜套餐優惠！$1優惠！酒樓套餐優惠！富臨酒樓大閘蟹放題，2小時任食大閘蟹、片皮鴨、小菜、主食及甜品。晚上8:30後宵夜時段有$1重慶雞煲或古法羊腩煲，如果幫襯晚市，可用$8購清蒸大閘蟹一隻或$18古法羊腩煲。還有恒地會翠亨邨大閘蟹買一送一優惠，即睇下文了解優惠詳情及分店地址。



（截圖自富臨官方網站）

富臨集團有2小時任食大閘蟹放題優惠，星期一至五晚市（網購價）$498兩位用；人均$249。晚市WALK IN客人，星期一至四晚市$498每位（下圖有券有85折）；星期五至日及公眾假期晚市$568每位（下圖有券有9折），小童一律7折。

有網民早前到富臨挑戰大閘蟹放題，場面震撼！一行6人共吃了245隻蟹，樓主在留言區分享大閘蟹放題每人最後埋單$561，限時2小時，公乸隨機。有網民留言，若樓主所言屬實，「希望你哋真係食曬成隻蟹，而唔係啜完D膏當食曬」；也有網民提出質疑︰「2個鐘唔好講食，蒸都蒸唔切啦，咪將其他枱食完食淨擺埋一齊影相係到打卡老吹」。

（圖片截圖︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

此外，10月晚市宵夜（20:30-22:30適用）惠顧指定富臨分店，即可用$1優惠價2選1歎到重慶雞煲或古法羊腩煲（2-5位一份、6位或以上可享用2份）。分店地址包括以下︰

延伸優惠：82折｜富臨海鮮酒家 兩小時任飲任食大閘蟹、片皮鴨放題｜送原隻鮑魚、花膠濃雞湯等｜ 低至半價預訂

【$1重慶雞煲】適用分店：

石門店、沙田店、天盛店 屯門中央店、黃大仙店、 土瓜灣欣榮店、柴灣店、 葵涌和宜店、美孚店、 長沙灣貿易店、紅磡店



【$1古法羊腩煲】適用分店：

屯門建榮店、鯉魚碼頭、九龍灣店、西環店



除宵夜時段，由即日起至10月15日，富臨晚市堂食（18:00-22:00適用）加$8有清蒸大閘蟹優惠或加$18有古法羊腩煲，不過要注意是兩個優惠不可同時使用，更多詳情請向餐廳查詢。

富臨皇宮10月優惠 ▼ ▼ ▼

（截圖自富臨官方網站）

恒地會期間限定 翠亨邨大閘蟹套餐買一送一優惠

此外，恒基兆業地產集團旗下的「恒地會」亦為「Black黑卡」會員推出期間限定翠亨邨「珍味大閘蟹套餐」買一送一優惠。大廚用來自江蘇的大閘蟹和蟹粉製作出一系列的手工菜式，包括生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉扒豆胚、蟹粉帶子炒飯等，現在訂座更有買一送一優惠，美味加倍！而「Black黑卡」會員預訂「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」可同樣享有買一送一優惠，喜歡吃大閘蟹的會員萬勿錯過！「恒地會」每年亦會為會員度身訂造不同精彩禮遇，有興趣的會員可登入恒地會網站查詢。

（圖片來源：恒地會）

「Black黑卡」會員其他餐飲優惠：

中環國金軒晚市堂食單點主餐牌食品及飲品優惠

- 星期一至四 - 85折

- 星期五至日 - 9折



國金軒 The Mira自選食品及套餐8折



The Mira Hong Kong旗下餐廳 - Yamm、Whisk、COCO、Vibes

- 星期一至日堂食8折



翠亨邨晚市堂食單點主餐牌食品及飲品優惠

- 星期一至四 - 8折

- 星期五至日 - 9折



唐述晚市堂食及外賣單點主餐牌食品

- 星期一至五 - 九折

午市、晚市堂食及外賣單點主餐牌食品

- 星期六至日 – 85折



洋紫荊維港遊海上自助晚餐6折

每位顧客可獲贈免費汽水或橙汁一杯

