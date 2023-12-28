HOKA開倉運動鞋$500對！尖沙咀開倉大量名牌低至1折｜附日期地址

HOKA開倉｜尖沙咀開倉優惠低至1折｜尖沙咀又有開倉優惠，即日起至2024年1月2日，逾50個名牌秋冬裝及運動服飾品牌舉行限時開倉減價，當中品牌包括HOKA、Juice、A.P.C.、Marc Jacobs、MM6、Sacal、Private Shop、PINKO等人氣品牌。減價貨品除了原有折扣外，凡購買2件貨品即享額外9折優惠，3件貨品即享額外8折優惠，即看尖沙咀開倉優惠日期及地點詳情！



HOKA又有全新開倉劈價優惠！（圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar）

HOKA尖沙咀開倉！新款運動鞋$500對 尺寸齊備

HOKA開倉今次地段好方便，位於尖沙咀海港城九倉電訊中心（海港城展銷集 Harbour City Bazaar），同一時間可容納人流較多，輪候入場時間相對較短，不似其他地方舉行的開倉般形長長的人龍。當中最大亮點，必然是新款HOKA運動鞋，最平$600一對，$1000兩對，而Waterproof系列及Hopara涼鞋系列都有得平，平至$700一對可入手！是次開倉的HOKA鞋尺寸齊全，不怕買不到心水尺碼！

今次HOKA開倉部分貨品（按圖放大）：

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尖沙咀名牌秋冬服飾開倉低至1折

是次名牌開倉位於尖沙咀海港城，由即日起至2024年1月2日，除HOKA外有超過50個品牌產品大特價，包括男女秋冬裝、便服、運動服飾、童裝、配件及飾物等，最平$240可以入手。當中名牌及運動品牌，包括Juice、A.P.C.、Marc Jacobs、MM6、Sacal、Private Shop、PINKO等，低至1折起發售。除原有折扣外，凡購買2件貨品即享額外9折優惠，3件貨品即享額外8折優惠

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香港品牌童裝moodytiger低至3折

想為孩子添防寒衣物，同場還有香港本地童裝品牌moodytiger的秋冬服飾，低至3折發售。另外，Ad-lib的搞鬼衞衣$250/件、$600/三件；Tee款$120/件、$300/3件都非常抵買，媽媽們要留意了！

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尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：即日起至2024年1月2日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

