香港國際七人欖球賽2024｜Rugby 7門票／賽程攻略！一情況有回水

香港國際七人欖球賽2024 Hong Kong Sevens｜「七欖」Rugby 7這項香港年度國際體育盛事將於4月5日開鑼！全球欖球勁旅將會師香港大球場，一連三日決一高下！經歷美職聯球隊國際邁阿密美斯風波，大家都會關心賽事有冇「回水」機制，《香港01》「好食玩飛」整理了「七欖」Rugby 7賽事懶人包，包括賽程、門票和「回水」資訊，即看下文！



國泰／滙豐香港國際七人欖球賽4月5日香港大球場開鑼！（圖片來源：香港旅遊發展局）

香港國際七人欖球賽2024｜Rugby 7七欖門票／直播／賽程懶人包

香港國際七人欖球賽2024 Rugby 7將於2024年4月5至7日，一連三日在香港大球場舉行！這項國際體育盛事每年吸引全球欖球勁旅來港參賽，刺激的賽事加上球場上的嘉年華氣氛，同時吸引世界各地球迷到港入場為愛隊打氣，而且他們往往悉心打扮，令現場充滿歡樂氣氛。2025年七欖將移師至啟德體育園舉辦，因此今屆賽事將是最後一年在香港大球場舉行，也是賽事的30周年，別具意義！香港國際七人欖球賽🏉👉搶先購票

香港國際七人欖球賽2024｜日期及地點

「七欖」Rugby 7一連三日在大球場舉行，一張「3日票」便可入場玩足三日！

日期：2024年4月5日至4月7日

4月5日公眾入場時間：早上7時30分

4月6日公眾入場時間：早上7時

4月7日公眾入場時間：早上8時

地點：香港大球場（香港掃桿埔東院道55號）

香港國際七人欖球賽2024座位表。（圖片來源：HKsevens官網）

香港國際七人欖球賽2024｜成人票及兒童票價 靚位先到先得

想霸靚位要注意了！門票不設劃位，持票者更可隨意於主層及高層座位觀看賽事，但最佳視點的南看台，屆時會以先到先得形式入座！2歲以上至12歲兒童可以購買兒童票，2歲以下幼童毋需購票，可由一位持成人票的成人攜同免費入場。（有關票務資訊，以售票單位公布為準）

【票價】

成人3日門票：$1,950

兒童3日門票：$950

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香港國際七人欖球賽2024｜甚麼情況下可以「回水」？

根據購票平台klook網站顯示，如主辦單位沒有進行任何一天的比賽，持票人可全額退還當天門票的票面價值。賽事是否進行將由主辦單位賽事總監作最終決定。

香港國際七人欖球賽2024｜入場禁帶樂器、球類、酒？

準備入場打氣要留意啦！大會禁止球類和樂器入場，包括以下物品：

【1】任何球類

【2】任何載有令人醺醉的酒類的東西

【3】任何機械或非機械性操作的發聲工具，例如樂器、手提擴音器或南非長喇叭

👉按此到官網瀏覽詳細違禁物品清單

香港國際七人欖球賽2024｜全球欖球勁旅參賽

30年前於香港大球場舉行的HK7s的隊伍今年全部到齊！中國香港男、女子隊將參加增設的「Fast 3邀請賽」（詳見下文賽程部份），作為港人自然要來為本地運動員加油！

男子欖球隊：新西蘭、阿根廷、澳洲、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、薩摩亞、西班牙、南非及美國。

女子欖球隊：新西蘭、澳洲、巴西、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、西班牙、南非及美國。

香港國際七人欖球賽2024｜一連三日有不同表演嘉賓

根舉主辦單位網站，三日賽事均有安排表濱，包括LOLLY TALK、DJ James Haskell、雷鬼傳奇the Wailers及Journey主唱 Arnel Pineda等。

4月5日的表演嘉賓分別有本地女團「LOLLY TALK」及DJ James Haskell。（圖片來源：HKsevens官網）

4月6-7日的表演嘉賓分別有the Wailers及Arnel Pineda 。（圖片來源：HKsevens官網）

4月5日表演嘉賓：本地女團「LOLLY TALK」、DJ James Haskell演出

4月6日表演嘉賓：雷鬼傳奇the Wailers演出《三隻小鳥》等熱門歌曲

4月7日表演嘉賓：Journey主唱 Arnel Pineda 演唱《Don’t Stop Believin》等歌曲



香港國際七人欖球賽2024｜賽程時間表

根據大會公布，一連三天共上演68場男子、女子世界系列賽賽事。另外，中國香港男、女子隊將參加增設的「Fast 3邀請賽」， 比賽分為男、女子隊、共6場賽事將採用循環賽制舉行。亞運男子金牌得主中國香港將迎戰日本及中國；而亞運女子金牌得主中國則將與泰國及亞運銅牌中國香港隊同場較勁，爭奪「Melrose銀盾（Melrose Shield）。

香港國際七人欖球賽2024的賽程目前還未公布，《香港01》「好食玩飛」稍後一有消息會盡快更新！

香港國際七人欖球賽2024｜直播詳情

香港國際七人欖球賽2024的直播資訊目前還未公布，《香港01》「好食玩飛」稍後一有消息會盡快更新！

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（全文完）