汽水糖份10款排名｜可樂僅排第3！榜首1罐含8粒糖　飲1罐=半碗飯

汽水糖份｜食放題、打邊爐，不少人都會連飲幾罐汽水，但不少汽水糖份和卡路里都非常高。《香港01》「好食玩飛」記者檢視市面上10款受歡迎汽水上的成份標籤，包括可口可樂、雪碧及七喜等熱門品牌，比較當中糖份含量，除眾所周知「很甜」的可口可樂外，還有一款卡路里也爆棚！



記者選擇了10款常見的汽水作比較。（楊子豐攝）

汽水糖份｜C.C. Lemon糖份與榜首相差3倍

10款常見的汽水中，含糖量最高的是維他氣泡檸檬茶，以每100毫升計算有13.6克糖，而一罐310毫升的維他氣泡檸檬茶，便有42.16克的糖份，約有8.4粒糖。其次是放題食店常見的飲品「樂天忌廉溝鮮奶」，每100毫升含糖量有12克。參考世界衛生組織（WHO）建議，每人每天攝糖量不應超過50克。換言之，只要連喝2罐維他氣泡檸檬茶，便已超過一天人體攝取上限！

是次10款汽水中，糖份最低的是Suntory C.C. Lemon，每100毫升計算，只有4克，與榜首的維他氣泡檸檬茶相差3倍。其次是並列尾2的「芬達」橙味汽水和玉泉忌廉味汽水，同樣是4.6克。

按圖查看10款汽水含糖量排名（以100毫升計算）：

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汽水糖份｜維他氣泡檸檬茶含糖量第1

飲汽水除了容易攝取過多糖份外，汽水的熱量亦不容忽視，原來糖份愈高的汽水，卡路里也愈高。因此排名相若，最低卡仍然是Suntory C.C. Lemon，每100毫升計算，只有18千卡。第1位是維他氣泡檸檬茶，足足有55千卡，與Suntory C.C. Lemon相差3倍，喝一罐310毫升的維他氣泡檸檬茶，熱量已有170千卡，以一碗160克的白飯（約280千卡）對比，其熱量足足超過半碗飯！

汽水糖份｜零糖零卡汽水健康啲？

那麼飲用零糖零卡的汽水是否較健康？但明明零糖零卡的汽水也有甜味，那些甜味又從何而來？其實只要檢查當中標籤便會發現，不少零糖零卡的汽水也有使用甜味劑，這正是它們甜味的主要來源。

甜味劑又稱為代糖，由於甜度比蔗糖高（可比砂糖甜數十至數千倍），只要少許分量便能與一般汽水有同樣的甜度，用的分量少，它的卡路里也少。而根據食物安全中心指引，每100克液體食物含不超過4卡路里便可稱作無熱量或零卡路里。這就是零糖零卡的原因。

除了看營養成份表外，也要留意背面標示的甜味劑！（楊子豐攝）

1種甜味劑被列「可能致癌物」

即使零糖零卡也不代表它健康，飲用零糖零卡的汽水時，也要留意它們有沒有使用甜味劑951（阿斯巴甜）。其中加系可口可樂和無糖可口可樂就有用到這種代糖，去年7月這種糖被世界衛生組織（WHO）歸類為「可能致癌物」！

除了甜味劑951外，其他代糖也不宜攝取過量。世界衛生組織（WHO）亦於去年指出，長期服用甜味劑，可能會增加糖尿病、心血管疾病的風險。根據美國食品藥物管理局的攝取標準，甜味劑每人每公斤不可超過5毫克，而阿斯巴甜則不應超過50毫克，以70公斤的成年人為例，每天飲用9至14罐代糖飲品才會超標。

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