【春天湯水食譜】中醫推介老黃瓜薏米豬𦟌湯　袪濕利水春天抗疲勞

撰文：鄧穎琪
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半個月前請中醫師教大家煲了一款適合春困時飲用的「淮山薏米豬𦟌湯」，反應不錯，看來讀者們都被這問題困擾。當時邱穎琳中醫師就提到，春困的疲勞乏力感要去到5月左右，天氣不再潮濕時才會好轉。想精神奕奕的話，也可煲這次介紹的「老黃瓜薏米豬𦟌湯」。
攝影：鄧穎琪
春季之所以讓人感覺頭重重，全因為天氣潮濕，因此中醫注重袪濕，而老黃瓜正好做到這一點。平時食飯不常吃到老黃瓜，因為它皮硬肉老，適合煲湯卻不宜用來做餸。切開老黃瓜時，聞到一陣青瓜味道，原來老黃瓜果真跟青瓜一樣。當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，而「老黃瓜」這個名字就正正反映出其又老又黃的特點，挑選老黃瓜的話，甚至是愈老愈多皺紋為之好。
老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜
這個湯有利水、袪濕的功效，基本上適合大部分人，體質寒涼者可加幾片生薑，以免過於寒涼。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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|食譜
|老黃瓜薏米豬𦟌湯（煲）
|材料
|老黃瓜1個、生薏米60克、陳皮1個、澤瀉10克、蜜棗4枚、豬𦟌400克、水2公升、酒適量、鹽少許
|做法
|1.陳皮浸軟、刮囊；生薏米、澤瀉及蜜棗洗淨。
|2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。
|3.凍水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。
|4.所有材料凍水放進鍋，以大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。