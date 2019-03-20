【春天湯水食譜】中醫推介老黃瓜薏米豬𦟌湯　袪濕利水春天抗疲勞

半個月前請中醫師教大家煲了一款適合春困時飲用的「淮山薏米豬𦟌湯」，反應不錯，看來讀者們都被這問題困擾。當時邱穎琳中醫師就提到，春困的疲勞乏力感要去到5月左右，天氣不再潮濕時才會好轉。想精神奕奕的話，也可煲這次介紹的「老黃瓜薏米豬𦟌湯」。 攝影：鄧穎琪

春季之所以讓人感覺頭重重，全因為天氣潮濕，因此中醫注重袪濕，而老黃瓜正好做到這一點。平時食飯不常吃到老黃瓜，因為它皮硬肉老，適合煲湯卻不宜用來做餸。切開老黃瓜時，聞到一陣青瓜味道，原來老黃瓜果真跟青瓜一樣。當青瓜在樹上未有及時被摘下來，一直生長就會枯黃及皺皮，而「老黃瓜」這個名字就正正反映出其又老又黃的特點，挑選老黃瓜的話，甚至是愈老愈多皺紋為之好。

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

這個湯有利水、袪濕的功效，基本上適合大部分人，體質寒涼者可加幾片生薑，以免過於寒涼。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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