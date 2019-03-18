【牛油炒雜菌食譜】20分鐘簡單料理！菇菌香口爽脆放材料先後有序

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蒜蓉菇菌是BBQ常見惹味菜，不過家陣熱辣辣沒有想燒成的興致，但又想食蒜蓉雜菌，那就可以在家炒香成為伴飯菜，加埋牛油炒更香，即刻睇點整！

拍攝：劉晴、王夕子

剪接：王夕子

炒雜菌基本上零難度，加所有材料一併炒香便可，不過都有小秘訣告訴大家，就是在加蒜蓉和牛油前先炒香雜菌，將水分收乾後再加調味炒香，雜菌效果更爽脆。

還有完全不用加水，因為雜菌在炒的過程中會出水，再加的話味道會淡，雜菌不夠口感。

健康小貼士： 菇本身含非水溶性纖維，每100克的脂肪含量約0.5克，熱量約40千卡，低脂、低熱量，也有豐富的維他命D及蛋白質。當中，本菇的Beta葡聚醣含量高，對增強免疫力特別有效。

牛油炒雜菌食譜

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食譜

牛油炒雜菌（炒）

材料

 本菇1包、金菇1包、牛油100克、蒜蓉1湯匙
做法 1. 將本菇洗淨，切去尾部，再拆散備用。

2. 將金菇洗淨，拆散備用。

3. 開鑊落油，中火預熱後下金菇炒一回至半軟身，再下本菇炒香。

4. 菇菌份收乾後，加蒜蓉和牛油，牛油融化後再炒多2-3分鐘即成。

 

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