沙茶牛肉食譜｜10分鐘惹味家常菜、潮州沙茶醬源自南洋沙嗲醬
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
小時候在家打邊爐，家人說加點沙茶醬，那時候還以為它就是沙嗲醬。後來才發現潮州菜的沙茶醬，老祖宗根本就是印尼的沙嗲醬，經年累月後分野愈來愈大，今次就藉著一味沙茶牛肉，了解它的演變。攝影、剪接：李賢華、繆鈞堤剪接：陳鈺麟
沙嗲醬的來源
沙嗲醬大家都食過，食串燒時最常見，原來在潮州語中，「茶」字的讀音正是「嗲」。沙嗲醬多年前從南洋等地傳入潮州，可惜當地人吃不慣，遂逐步改良其味，加入花生、蝦米、辣椒、花椒、茴香、桂皮、乾葱與蒜頭等不同材料，減輕原本的甜味，反而帶點點鹹香和辛辣，質感亦偏稠身，是潮州版的沙嗲醬。
為什麼叫沙嗲醬?
那為甚麼它會改名做沙茶醬？聞說原因有二，第一，因沙茶醬顏色為啡褐色，與「茶」相似；第二，因為沙茶醬的材料都被搗得碎碎的，就像沙粒一樣，故繼續沿用沙嗲醬的「沙」字。
沙茶牛肉怎麼煮？
縱使餸名只有「沙茶牛肉」四字，但除了沙茶醬和牛肉之外，一般都會加點配菜來炒，見過有荷蘭豆、銀芽、甜椒與芥蘭等，今次則用上了通菜，正好中和沙茶醬的濃味，兩者相得益彰。這道菜非常方便，撇除醃肉時間的話，10分鐘就炒起，無非就是將所有材料在鑊中大兜亂，只此而已。如此省時的菜式，有肉有菜又好下飯，即使是獨身人士下午回家趕住煮飯，又或是宵夜想快炒個小菜等，都是個好選擇。
不過，要注意炒牛肉時，鑊要夠熱，油不能太少，否則加了生粉醃的牛肉，容易黐底，就像我這次示範，幸而對成品的賣相及味道未有影響；相信從錯誤中學習是學煮菜的必經階段。下次大家想煮這道菜時，用易潔鑊效果會較好。
沙茶牛肉食譜
沙茶牛肉食譜健康小貼士：
牛肉蛋白質和氨基酸豐富，手術後或大病後吃牛肉能迅速修護身體組織，補中益氣，箇中的鐵質有也補血之效。通菜則屬鹼性食物，能平衡人體酸鹼值，而葉黃素則有改善視力、消除眼部疲勞的功用。其鉀質也可降低血壓，但正因如此，血壓偏低的人要小心進食。
