柬埔寨緬甸兩國詐騙園區主腦鄧丕兵、佘智江　香港合夥公司曝光

柬埔寨西部國公省臨海的「長灣七星海」（Dara Sakor），表面上是度假和科技產業園區，實際上是一個大型的詐騙園區，由湖南籍華人鄧丕兵經營。他已逃離柬埔寨，遭國際刑警通緝。《香港01》發現，鄧丕兵在香港設立多間公司，控股柬埔寨園區生意，部份仍在運作。他亦與緬甸詐騙園區主腦、已被引渡到中國內地的佘智江，在香港合組公司。



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卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）臥底採訪柬埔寨西部「長灣七星海」園區，園區主腦華人鄧丕兵（DENG Pibing）表示，可在園區內的貴賓室吸毒。（Al Jazeera）

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卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）的時事節目《101 East》，10月播出調查報道，臥底採訪柬埔寨西部臨海的「長灣七星海」園區，園區主腦是華人鄧丕兵（DENG Pibing）。

鄧丕兵在當地經營詐騙園區，涉及人口販賣、非法禁錮，鄧及其身邊人，更即場示範園區內的貴賓房可吸食毒品。帶記者走訪期間，鄧丕兵更專門安排乘坐個人使用的警車，又園區外的警察局是他出資建設的，宣稱在政府部門、警察內部安插多名人員。

報道更揭露，柬埔寨國家警察保鏢部隊成員切莫妮（Tiet Mony）是鄧丕兵的親信，切莫妮曾陪同鄧丕兵會見柬埔寨前總理洪森，並在中國國家主席習近平國事訪問柬埔寨期間在場執勤。

2018年11月27日，柬埔寨正恒集團舉行七星海長灣項目奠基儀式。鄧丕兵（DENG Pibing）出席。（新聞稿資料圖片）

用安提瓜和巴布達、柬埔寨護照 開多間香港公司

《香港01》調查發現，1980年在中國湖南省常德市出生的鄧丕兵，擁有柬埔寨及中美洲島國安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）護照，在香港開設多間公司。

鄧丕兵（DENG Pibing）香港註冊公司 香港註冊公司 董事 股東 Zheng Heng Limited ➀ 【控股柬埔寨「正恒集團」（Zheng Heng (Cambodia) Co Ltd）】 鄧丕兵（DENG Pibing） Longbay Entertainment Co., Limited ➀ 東盟國際資本有限公司 ASEAN International Capital Limited ➀ 鄧丕兵（DENG Pibing） 張海波（ZHANG Haibo） 鄧丕兵（DENG Pibing） 東盟僑商聯合會有限公司 ASEAN Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs Limited ➀ 擔保有限公司無股東 東盟會（亞洲）有限公司 ASEAN Club Limited ➀ 張海波（ZHANG Haibo） 東盟國際資本有限公司 ASEAN International Capital Limited 東盟國際家族辦公室有限公司 ASEAN International Family Office Limited ➀ 興誠投資有限公司 Cosmos Rise Investment Limited ➁ 鄧丕兵（DENG Pibing） 吳建峰（WU Jianfeng） 佘智江、吳建峰 及多名內地人、多間離岸公司 Dara Sakor Hotel Group Company Limited ➁ 鄧丕兵（DENG Pibing） 吳建峰（WU Jianfeng） 蔡盛佳（CAI Shengjia） Dara Sakor Hotels & Resorts Company Limited ➁ ➀ 仍註冊；➁ 2024年解散

鄧丕兵（DENG Pibing）在柬埔寨經營「正恒集團」，由香港公司「Zheng Heng Limited」控股。（正恒集團網站）

香港公司控股柬埔寨詐騙旗艦

其中2021年成立的「Zheng Heng Limited」，表面上是一間空殼公司，鄧丕兵是唯一股東兼董事。但根據柬埔寨公司查冊，這間香港公司實際控股鄧於該國的旗艦公司——柬埔寨「正恒集團」（Zheng Heng (Cambodia) Co Ltd）。

鄧丕兵在柬埔寨投資酒店、娛樂場所、房地產等生意，均以「正恒集團」的名義運作，他擔任董事長，但柬埔寨當地中文傳媒報道，均只列出他的英文名「DENG Pibing」，無報道中文名。

鄧丕兵的幾間香港公司，部份與其柬埔寨的投資項目有關，例如「Longbay Entertainment」，對應當地的賭場「長灣娛樂」；Dara Sakor Hotel，則是七星海（Dara Sakor）的酒店和度假村。

2018年11月27日，柬埔寨正恒集團舉行七星海長灣項目奠基儀式。鄧丕兵（DENG Pibing）（右二）、佘智江（SHE Zhijiang）（右四）出席。左三為「正恒（柬埔寨）」執行董事吳建峰。（新聞稿資料圖片）

與佘智江合組香港公司

《香港01》早於2022年已揭發，緬甸詐騙園區主腦佘智江，在香港設立公司，投資緬甸「亞太新城」並實際經營詐騙園區。

原來佘智江和鄧丕兵，於2021年在香港合夥過一間公司「興誠投資有限公司」（Cosmos Rise Investment Limited），鄧丕兵及「正恒（柬埔寨）」執行董事吳建峰，擔任「興誠」的董事，佘智江是股東之一，其他股東還有吳建峰、多名內地人及多間離岸公司。

佘智江以往用柬埔寨護照、「TANG Kriang Kai」註冊香港公司，但「興誠」的股份，則用本名「SHE Zhijiang」持有，並用廣西桂林市的地址登記。

「興誠」的香港註冊地址是一間秘書公司，未知實際運作。翻查資料，2018年11月28日，鄧丕兵旗下的柬埔寨正恒集團，舉行「長灣七星海」項目的奠基儀式，佘智江有份出席。

2025年11月12日，緬甸亞太新城詐騙園區主腦佘智江，被泰國警方押解到機場，之後他被引渡至中國受審。（Thanaphon Wuttison / 路透社）

鄧丕兵曾指佘智江不可信 私下稱是多年朋友

2023年，正恒集團遭英國制裁，被指控人口販賣、強迫勞工做詐騙，但鄧丕兵本人則倖免。當時佘智江已在泰國被捕，緬甸亞太新城園區亦因電訊詐騙而臭名昭著。

同一年鄧丕兵接受外媒查詢時指，發現佘智江「不可靠」，所以終止「興誠」的營運。「興誠」亦在2024年6月解散。不過鄧丕兵卻對半島電視台臥底採訪的記者說，佘智江是他多年的朋友。佘智江已於2025年11月引渡到中國受審。

鄧丕兵（DENG Pibing）的多間以「東盟」為名的香港公司，註冊地址是銅鑼灣張寶慶大廈。現場似長時間無人辦公，信件散落一地。（楊凱力攝）

銅鑼灣據點信件散落一地 曾開灣仔高級餐廳

鄧丕兵同時在香港註冊成立「東盟國際資本有限公司」（ASEAN International Capital Limited）及「東盟僑商聯合會有限公司」（ASEAN Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs Limited），他是前者的董事，後者是擔保有限公司並無股本。

鄧丕兵還透過「東盟國際資本」控股「東盟會（亞洲）有限公司」（ASEAN Club Limited）、「東盟國際家族辦公室有限公司」（ASEAN International Family Office Limited）。

這些「東盟系」公司註冊地址位於銅鑼灣張寶慶大廈14樓，記者10月到現場，並無看到公司有標誌或水牌，現場相信有一段時間無人辦公，地下散落各種信件。

「東盟國際資本」的網站已刪除，網站介紹公司旗下有一間灣仔的高級餐廳。根據查冊，「東盟系」公司已於2024年將餐廳股份轉讓。

2026年8月17日，柬埔寨國公省警方，掃蕩「七星海」詐騙園區，帶走116人，其中114人是中國人。（柬埔寨警方圖片）

涉嫌經營跨國詐騙的柬埔寨太子集團首腦陳志，2026年1月被捕及遣返至中國。據報鄧丕兵事前收到消息。柬埔寨國家通訊社報道，鄧丕兵已於2026年5月離開柬埔寨，目前他遭柬埔寨警方及國際刑警通緝。

半島電視台的報道播出後，柬埔寨警方表示正調查，被指是鄧丕兵親信的國家警察保鏢部隊成員切莫妮（Tiet Mony）。當地警方過去數月亦有掃蕩七星海園區。

2026年8月17日，柬埔寨國公省警方，掃蕩「七星海」詐騙園區。（柬埔寨警方圖片）

柬埔寨緬甸兩國詐騙園區主腦鄧丕兵、佘智江 香港合夥公司曝光

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