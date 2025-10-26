太子集團陳志調查｜01偵查記者解說八篇重磅報道　揭香港關鍵角色

過去一個多星期，《香港01》發布多篇關於被美英制裁的柬埔寨詐騙園區主腦陳志，和太子集團的調查報道。他被指控從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣、非法禁錮、虐打勞工等，洗黑錢網絡遍佈柬埔寨、香港、新加坡等多個國家及地區，美國司法部已經起訴了他，凍結他的12萬7271枚比特幣，折合1200億港元。

單是美國制裁名單，就有146個個人和公司，起訴書長達68頁。記者在香港、內地、英國、新加坡還有瑞典等多個國家查冊，分析出制裁文件無列出的龐大網絡，包括陳志的集團，控制了三間香港上市公司，單是文件就有過百份。

「01偵查」製作影片，來完整講述所有調查，看看他如何操控香港的三間上市公司，在尖沙咀買下一整幢商業大廈，以及山頂Mount Nicholson的十億別墅；透過香港公司控制全球最大的古巴雪茄商，這門生意還與綽號「洗米華」的周焯華有關；陳志還在太平洋島國帕勞，租用鄰近美國軍用雷達的無人島，牽線的中間人，與綽號「崩牙駒」的尹國駒有關；他還在台灣、新加坡、阿聯酋、英國用了幾十億港元，大舉購買豪宅和商廈。



太子集團陳志調查｜關聯公司擁市值30億尖沙咀商廈 經營證券保險

首篇深入調查，將揭開他的香港關係網，發現關聯公司坐擁尖沙咀一整幢估值30億元的甲級商廈。美國指控協助陳志管理財富的湖北人周芸，持有香港身份證，經營保險、信託、投資等公司。記者到達尖沙咀的商廈，保安即如臨大敵，表明業主已指示拒絕任何採訪。

美國指控協助陳志管理財富的湖北人周芸，持有香港身份證，經營保險、信託、投資等公司。

太子集團陳志調查｜藉香港洗黑錢九年 先購十億豪宅再控上市公司

山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson別墅，第一期樓王一號大屋，2016年12月以10.8億元一手售出，轟動一時，但一直不知道買家身份。《香港01》當年追查發現，簽署買賣文件的是一名住在東涌公屋的男子，他回應自稱是「打工仔」，拒絕公開幕後買家。直至九年後的今日，比對制裁文件，才知道買家就是陳志。他多次以山頂別墅抵押借款，但每次都在幾個月後全額歸還，做法極不尋常。

陳志之後更控制的上市公司，帶同另一位被英國制裁的親信空降擔任執行董事，表明拓展柬埔寨業務，及發展與公司原本工程業務風馬牛不相及的奢侈品生意。

另外美國起訴書列出一間香港註冊的空殼公司「興承」，負責做地下錢莊，轉賬至老撾的加密貨幣挖礦公司，將黑錢洗白，並用來這間公司的資金，來支付太子集團高層配偶的奢侈品開支，包括勞力士手錶、畢加索名畫。

太子集團陳志調查｜管黑錢CFO控第三間上市公司 購億元星洲豪宅

太子集團財務總監（CFO）李添（LI Thet）被指負責集團非法資金流、管理黑錢和大宗現金走私，同被制裁。

美國文件並無列出他與香港有關，直至香港上市公司FSM Holdings（1721）相隔一周後主動發公告，表示LI Thet辭去集團主席及執行董事職務，才令第三間上市公司曝光。

太子集團陳志調查｜瑞典文件揭操控全球最大雪茄商 與洗米華有關

陳志更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商「Habanos」，購入五年賺20億港元。此前一直無法確認幕後控制人，直至上月瑞典警方的文件以及英美制裁的名單，才能確認陳志的身份。

《香港01》透過香港和海外查冊，發現當中交易，有綽號「洗米華」的昔日澳門賭業大亨周焯華的蹤迹。

太子集團陳志調查｜涉黑客案逃柬變電騙梟雄 公安專案組佈網五年

陳志發迹的起點鮮有提及，記者調查他2010年逃出中國到柬埔寨的細節，涉當年內地的遊戲黑客案，案中的一名主犯成為了後來太子集團的技術骨幹。早於美英制裁前，內地公安於2020年已經盯上太子集團，多份內地法院刑事判決書，已列出太子集團罪證，但未直指陳志。

太子集團陳志調查｜70億全球狂買豪宅商廈 新加坡淡馬錫急澄清

不同地方的傳媒進一步追查他的在各國的資產版圖，發現陳志及黨羽，在香港、台灣、新加坡、英國、阿聯酋，用近70億港元大舉購買豪宅和商業大廈，包括經香港上市公司，購入倫敦金融城的全幢嶄新標誌性建築。其中香港物業約43億元，控制的三間香港上市公司股份市值約4億元，合共47億元。

另外一名被制裁的新加坡人，同時擔任該國旗艦公司淡馬錫有份投資的17LIVE董事，淡馬錫要急發聲明澄清。

太子集團陳志調查｜帕勞搭上崩牙駒中間人 租鄰近美國雷達無人島

制裁名單有太平洋島國帕勞（Palau）的公司和數名與之相關的當地華人，包括帕勞華僑華人聯合會副會長王國丹（WANG Guodan）。美國指控王國丹協助陳志的公司，獲得帕勞一個無人島長達99年的租約，這個島靠近美國的關鍵雷達設施。

王國丹更曾幫昔日澳門黑社會頭目「崩牙駒」尹國駒，牽線會見帕勞總統，一度被帕勞列為「不受歡迎外國人」。尹國駒因在柬埔寨、緬甸、東帝汶經營詐騙園區，早已被美國制裁，亦多次被聯合國報告點名。

太子集團陳志調查｜星台韓偵查凍結存款 香港警方證監無正面回應

多個國家或地區都表示會主動偵查，香港的官員至今無開腔評論過。

香港警方沒正面回應，只稱會一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行，會加強與其他執法機構合作；證監會及港交所均表示，不評論個別個案。有熟悉證監會和港交所運作的知情人士表示，兩個機構會關注國際制裁的消息而調查，但首階段只能向公司和董事詢問情況，要有更多證據才能向法院申請命令搜查文件，由於陳志等人並不在香港，調查較被動。

