太子集團陳志調查｜01記者解說第三集　幕後大佬、洗錢暗網與香港

涉嫌在柬埔寨經營詐騙園區的太子集團創辦人陳志，2025年10月被美英制裁後，2026年1月在柬埔寨被捕，之後被遣返到中國受審。《香港01》一直調查太子集團這個跨國犯罪組織中，香港擔當什麼角色。隨着他的被捕，更多細節曝光。

這段影片會總結第三階段調查，包括美國制裁名單中的「CHEN Xiaoer」（陳小二），原來就是2011年，陳志涉及中國內地網絡遊戲騎士小組「私服」案的潛逃主腦「胡小偉」。他分別用了四個化名，在香港和內地開設多間公司，曾經是香港上市公司的大股東兼主席，又與一名香港商人合組慈善基金、以及內地醫藥研發公司有生意來往。

另外被喻為「柬埔寨支付寶」的「匯旺集團」（HuiOne），被美國財政部指控，協助將柬埔寨、緬甸、老撾的詐騙園區，以及朝鮮（北韓）加密貨幣黑客，轉移資金和洗黑錢。這間公司最早都是在香港註冊的。



【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

記者：勞顯亮

攝影：林志龍 李振邦

剪接：林志龍



太子集團陳志調查｜幕後大佬胡小偉四度改名 掌上市公司慈善基金

在柬埔寨經營詐騙園區主腦陳志，去年遭美英制裁後，今年初在柬埔寨被捕後移送中國。陳志2011年涉及中國內地的「私服」網絡賭博案，與同案另一主腦胡小偉潛逃。遭台灣通緝的太子集團前高層、新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）透露，陳志幕後「大佬」（Big Brother）胡小偉（HU Xiaowei），就是美國通緝名單中的「陳小二」（CHEN Xiaoer）。

《香港01》比對相片、護照和身份證資料，並在香港、新加坡、美國查冊，證實胡小偉多次改名為「陳小二」和「胡晏銘WU An Ming」、「HU Shi」，早於2011年已來港開設公司，曾掌控香港上市公司及後賣盤。

胡小偉亦曾與一名香港商人開設基金會，其內地的醫藥研發公司亦獲該商人收購。該香港商人透過律師回應指，以個人名義作投資及參與商業活動始終嚴格遵守所有法律及監管規定，鑑於相關事項具高度敏感性，現階段不宜作進一步評論。

太子集團陳志調查｜暗網洗黑錢平台「匯旺」揭秘 早年香港註冊

柬埔寨太子集團主腦陳志，遭美英制裁及中國拘捕後，他旗下的產業陸續被清算，包括被指用作加密貨幣洗黑錢的柬埔寨「匯旺集團」（Huione）。匯旺表面上是「柬埔寨支付寶」，是該國最多人使用的手機支付平台，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）指，匯旺實際上是全球最大的暗網洗黑錢平台之一，處理多國詐騙園區和朝鮮（北韓）資金。是柬埔寨首相洪馬奈的表兄弟洪都，曾任匯旺柬埔寨公司的董事。

有分析指匯旺規模超過550億美元。匯旺營運多個telegram群組，公然販售轉移詐騙資金的傀儡戶口、招聘收錢取錢的「車手」、出手電擊行刑工具。匯旺最早在香港註冊，其中一名董事報住沙田公屋，《香港01》記者去過該單位，發現太子集團利用公屋住戶作「人頭」登記的慣常做法。

太子集團陳志調查｜被捕後反擊美國起訴書用假相 園區現假公安局

太子集團陳志於2026年1月被柬埔寨拘捕，連同另外兩人一同遣返回中國。中國公安並未公布案件進展，柬埔寨當局就清剿詐騙園區，園區中有假的中國及多個國家的警局佈景。

陳志被捕後委託律師團隊，向美國追討被扣押的12.7萬多枚比特幣，並指美國起訴書內，多張被子是詐騙園區相片是造假，實為中國中央電視台節目、法國家居意外的相片。

【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】