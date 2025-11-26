太子集團陳志調查｜01記者解說第二集　上市失敗、黑吃黑、被綁架

2025年10月，《香港01》發布關於柬埔寨太子集團和主腦陳志的八篇調查報道，揭開香港的關鍵角色，當時已預告，由於涉及的人、公司和文件太多，記者將會繼續深挖。這段影片將總結第二階段的調查。包陳志的關聯人士，在香港和澳門經營酒業、放債生意。

負責經營比特幣礦場的同夥，一度計劃將內地賭博手機遊戲公司帶來香港招股上市，但臨門一腳被公安查封，控制第四間香港上市公司的計劃落空。陳志在台灣和新加坡，兩度遭遇「黑吃黑」，兩個背叛他的同夥，都涉足香港的生意。原來在2014年，陳志還寂寂無名時，曾經在泰國曼谷被綁架，一名泰國警長涉案判監十年，近日傳媒翻查資料才知道當日被綁架的，就是近日變成世界知名的陳志。英美制裁後，多個國家和地區的執法機構，都採取行動，香港警方凍結了27.5億元資產，台灣、新加坡扣押名車、遊艇等大批資產。



記者：勞顯亮 李穎霖

攝影：林志龍 賴文傑

剪接：蕭堃桁



太子集團陳志調查｜被制裁公司股東涉澳門酒業 為香港持牌放債人

持柬埔寨及聖盧西亞護照、被制裁關連公司的股東邱用，在香港及澳門經營酒業生意。邱用的多間公司均設於陳志的香港「大本營」、尖沙咀金巴利道68號，並有公司是本港的持牌放債人。

太子集團陳志調查｜比特幣礦場主腦 欲帶賭博手機遊戲股來港上市

遭英美制裁、經營詐騙園區的柬埔寨太子集團及其首腦陳志，此前已曝光控制三間香港上市公司。《香港01》調查發現，負責處理太子集團在老撾比特幣挖礦場的魏前江（WEI Qianjiang），早於2017年就開始部署，將重慶手機遊戲公司「隆訊科技」帶到香港公開招股上市（IPO），並到陳志控股的致浩達（1707）出任獨立非執董。

但2020年上市前夕，公司因經營賭博遊戲、向空殼公司轉移4.3億元人民幣非法資金，而遭公安查封，多名負責人同年底判囚，太子集團欲操控第四間香港上市公司的計劃觸礁。陳志目前仍是八間內地公司股東；魏前江仍擔任一間香港公司的董事。

新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），2019年到台灣成立「台灣太子不動產投資公司」，並擔任負責人。（台灣太子不動產）

柬埔寨太子集團主腦陳志，經營詐騙園區跨國犯罪組織，但他過去在台灣和新加坡均遭遇「黑吃黑」。管理台灣太子不動產的新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），盜走9億元新台幣（約2.26億港元）遭台灣通緝，他跟涉以虛假賭博網站，為台灣黑幫「四海幫」提供資金；新加坡家族辦公室主管WONG Wai Kay David，亦侵吞584萬新加坡元（約3,500萬港元）公款遭起訴。

《香港01》調查發現，兩位「黑吃黑」高層，均曾到香港開設太子集團的分支公司，目前公司仍註冊，由陳志在新加坡「賬房總管」陳秀玲（CHEN Xiuling / Karen）接手。張剛耀接受英國《泰晤士報》訪問，堅稱無辜，並透露與陳志相處的細節。

2014年，泰國警方調查綁架案時展示的陳志的護照，及閉路電視照片。（泰國新聞通訊社）

太子集團主席陳志被指經營詐騙園區及洗黑錢等犯罪活動，多年來活躍於東南亞國家，原來他在2014年曾於泰國被綁架，綁匪起初更稱手持中國拘捕令，其後勒索2000萬元人民幣。

不過綁匪最後無收贖金就釋放陳志，陳志回泰後亦拒絕當地警方保護。他被美、英制裁後，泰國傳媒重提事件，並認為案件仍有疑點。

美國凍結了陳志12.7萬枚比特幣，起訴書有提及陳志有利用內地比特幣礦池「路邊」（Lu Bian）。不過中國國家計算機病毒應急處理中心發表報告指，「路邊」在2020年遭黑客攻擊，12.7萬枚比特幣被盜，種種證據表明就是美國沒收的同一批，形容是國家級黑客組織操盤的精準行動。

