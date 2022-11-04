運動及健康博覽｜體驗名師指導健身、瑜伽課 半價換購門票優惠

首屆香港運動及健康博覽將於11月18至20日在亞洲國際博覽館舉行，香港YouTuber及明星瑜伽導師林芊妤 (Coffee Lam) 更擔任活動宣傳大使。運動及健康博覽集健身、瑜伽、體能耐力賽和生活休閒博覽會於一身，屆時將設有 5 大主題舞台，包括NTC體能專區、國泰瑜伽舞台、HYROX 體能耐力賽、生活休閒博覽和健身大本營。即上「01空間」以半價換購門票，特選門票更包國泰瑜伽舞台及NTC體能專區入場通行證、2堂優先報名課堂及限定禮物包！



5 大主題舞台

由NTC呈獻主打多種節奏強勁的NTC體能專區，每天將邀請Nike星級健身教練主持訓練課堂，帶領大家進行高強度間歇訓練 (HIIT)、瑜伽及系統性的訓練。課程涵蓋舞蹈、尊巴舞 (Zumba)、動物流 (Animal Flow)，以及由普拉提與拳擊元素結合的 Piloxing，令你全方位了解及進入健身世界。

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國泰瑜伽舞台由 IRIS 的專業團隊策劃，讓有興趣了解不同類型的瑜伽人士提供一個瑜伽體驗舞台，包括哈達瑜伽、力量瑜伽和流瑜伽。為期 3 天的活動匯聚陣容鼎盛的瑜伽導師，包括瑜伽大師Master Kamal、專業瑜伽導師Victor Chau、人氣瑜伽導師Siena T、Joey Tang及貝安琪(Ankie Beilke) 等等。一眾導師透過多元化、深入淺出的教學方法，激發瑜伽初學和進階人士參與。

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全球最大型體能耐力賽首次登陸亞洲

HYROX體能耐力賽將會在全球14個國家舉辦比賽，香港將成為亞洲首個舉辦 HYROX 賽事的地區。HYROX 體能耐力賽包括 1 公里跑步，完成每公里後緊接著功能性健身訓練，重複 8 次。參賽者共跑 8 公里，完成 8 個不同的功能性訓練。參賽者既可以在公開賽或精英賽以個人身份參加比賽，也可以結伴組隊，以男雙、混雙或女雙參加比賽，在功能性健身鍛煉區與隊友分擔體能負荷。在精英賽中，功能性健身鍛煉站設額外重量其難度亦相應地增加。香港官方合作的 HYROX 健身室將提供 HYROX 課程和體能測試 (P.F.T.)，參賽者可預先為11月19日和20日的賽事做好準備。

除了運動健身體驗區，生活休閒博覽將展出100多個與運動健康相關品牌，其中包括業界先驅Nike、Puma、Green Common、Lane Eight，還有注入本地充滿活力的品牌，例如OCA、KIBO和Caelum Greene等等。

運動大本營提供了平台予參加者和教練進行交流和連繫社區，其中FUZE by PURE Fitness、F45 Tsim Sha Tsui、和新開幕的RENATION將進駐運動大本營，一同透過運動和分享健身資訊追求健康生活態度。

香港運動及健康博覽詳情

展覽日期：2022年11月18至20日（星期五至星期日）

展出地點：亞洲國際博覽館

開放時間：

11月18日﹕下午1時至晚上8時

11月19日﹕上午10時至晚上8時

11月20日﹕上午10時至晚上7時

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入場票價：