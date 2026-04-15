林志鵬｜十五五與香港之八： 香港要做中醫藥全球標準樞紐

來稿作者：林志鵬博士



中醫藥要「走出去」，最難的從來不是故事講得動聽，而是世界是否信得過。國際市場看重的不是「你說有效」，而是如何證明有效、如何確保安全、如何穩定一致。這正好切中香港在「十五五」的發力方向：香港不必和任何地方比產量、比藥材基地，而應以自身法治化、國際化、專業化的制度優勢，做中醫藥出海的可信背書——把「傳承」轉為標準、證據與品牌，把中醫藥的國際化從文化輸出升級為「規則輸出」。



以臨床研究為硬支撐

香港要成為全球可信的標準樞紐，至少要抓緊三個關鍵抓手：醫院提供臨床與人才，檢測中心提供標準與質控，科研平台提供證據與轉化。三者一體推進，才能形成一條真正可複製、可擴張的「出海通道」。

第一，臨床研究要成為中醫藥國際化的硬支撐。中醫藥在民間口碑不少，但要走到國際主流體系，必須以可比較、可重複、可審核的臨床證據建立信任。香港的優勢是可以把中醫醫療服務、臨床研究與國際研究規範結合起來：在常見慢病管理、復康、亞健康、疼痛管理、腫瘤輔助治療、長者照護等領域，推動更多具方法學質量的研究，累積可用的臨床數據與療效評估。

這樣做的意義不只是「證明有效」，更是為產品註冊、保險支付、跨境服務、國際合作打下基礎。中醫藥的國際話語權，最後要靠數據與方法說話，而不是靠情懷。

成為規則與可信度的提供者

第二，檢測與質量追溯要成為香港的核心功能。中醫藥出海最容易卡在「品質一致性」：同一款產品，批次差異、成分不穩、污染風險、標籤不清，國際市場不可能買帳。香港若要做標準樞紐，就要把「國際認可的檢測方法」與「可追溯的質量控制體系」做強：以現代檢測技術建立參考標準、檢測方法與數據庫，並推動業界採用一致的質控流程，做到來源可追溯、工藝可驗證、成分可檢測、風險可管理。只要香港能把「質量可信」做成品牌，香港就不只是多了一個新產業，而是掌握了一個在全球供應鏈上游的「標準槓桿」。

第三，知識產權與產品註冊通道要成為出海的制度引擎。中醫藥出海的另一個痛點，是「會做但不會走」：產品如何註冊？標籤如何合規？宣稱如何界定？知識產權如何保護？跨境風險如何處理？香港在這方面的強項是完整的專業服務鏈：法律、合規、會計、保險、仲裁、國際商務網絡。

若能把這些能力「產品化」，形成一套面向中醫藥企業的出海服務：從研發與臨床證據設計、到檢測認證、到知識產權布局、到各國註冊策略、到風險管理與保險安排、到市場准入與分銷合規，香港就能從「服務提供者」升級為「規則與可信度的提供者」。這才是真正的「超級增值人」角色：不是替人搬貨，而是替人把路鋪好、把風險降下、把品牌立住。

以人才與產業轉化為關鍵

更進一步，香港要把中醫藥的國際化做成「生態系」，還需兩個關鍵補位。其一是人才，中醫藥人才培訓要與臨床科研、國際規範、跨學科融合（中西醫結合、藥理、數據科學、公共衛生）接軌，培養既懂中醫理論也懂現代研究語言的人，才能把證據體系做厚。

其二是產業轉化，中成藥研發與製造不能只停留在傳統路徑，應以標準化、現代化工藝提升一致性，並與大灣區產能形成互補——香港做標準、做研發、做註冊與品牌，大灣區提供規模化供給與製造能力，兩地共同把產品推向更大市場。

把「可信標準」做成硬實力

有人會問，中醫藥國際化會不會只是「雷聲大雨點小」？答案在於香港是否抓住「可信」二字。世界不是不接受中醫藥，世界是不接受「不可驗證」與「不可追溯」。香港若能把臨床證據、檢測標準、質量追溯、知識產權與註冊通道做成制度化能力，中醫藥就能以更高水平的安全性與可預期性進入國際市場。這不是把中醫藥「西化」，而是讓中醫藥用全球都能理解的方式被看見、被使用、被信任。

「十五五」期間，香港若要在健康產業中做出新的增量，中醫藥正是一個極具特色的切入口。它既關乎民生健康，也能帶動科研、檢測、專業服務、品牌出海與大灣區協同。中醫藥「走得出去」的關鍵，從來不在於喊得多大聲，而在於香港能否把「可信標準」做成硬實力——一旦做成，香港就不只是一個醫療服務的提供者，更會成為中醫藥全球化最可靠的標準樞紐。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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