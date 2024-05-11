茶果嶺海濱公園首辦「發吽哣大賽」 參賽者60分鐘內需保持放空
撰文：吳美松
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近年越來越多港人關注情緒健康，旅發局就聯同海濱事務委員會，及香港遊樂場協會於今日（11日）起一連3日在茶果嶺海濱公園舉辦關注精神健康企劃「Chill想放鬆祭」第二站，讓都市人於海濱自然景色下舒壓休息，恢復能量。
「Chill想放鬆祭」更會在周日（12日）首度舉辦「發吽哣大賽」，參賽者需於60分鐘作賽中一直保持放空，勝出者可獲「最強發吽哣」稱號。
「Chill想放鬆祭」活動期間，茶果嶺海濱公園會設置「放空裝置體驗區」，參加者可在「豆袋梳化攤唞裝置」上放空或靜觀，享受放空身體及放慢生活節奏的輕鬆感。
活動亦設有不同區域及展覽，其中「戶外放鬆活動區」將舉辦不同幫助放鬆的體驗班，包括戶外瑜伽、動物流（AnimalFlow）、空靈鼓、頌缽、磁叉及筋膜放鬆棍；「主題展覽區」則會介紹不同精神健康資訊、協助認知及改善精神及情緒狀態。
「放鬆情緒主題攤位」則會提供一系列手作工作坊，包括「咖啡靜心工作坊」及「五感放鬆-天然清涼噴霧工作坊」，並提供放鬆心情與了解情緒的小知識。
活動詳情：
日期：2024年5月10日至12日
時間：上午11時至晚上8時
位置：九龍觀塘偉業街
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