夜繽紛｜茶果嶺海濱公園串錯harbour　海濱會主席稱行過都睇漏眼

茶果嶺海濱公園的聖誕裝飾「Harbour Front」串成 「HabourFront」。對於錯字事件,海濱事務委員會主席吳永順今晚(1日)出席海濱活動亮燈儀式時回應指,在昨晚已改正錯誤,透露先前前往時亦未有留意相關錯字,多謝市民報料。



海濱會主席吳永順:多謝市民報料啦

茶果嶺海濱公園的聖誕裝飾「Harbour Front」串成 「Habour Front」,Harbour少了一個「r」字母。對於錯字事件,海濱事務委員會主席吳永順今晚出席活動時回應指,委員會同事在昨晚已經馬上處理好錯誤,並透露他先前前往茶果嶺海濱公園時,亦未有留意到聖誕裝飾上出現錯字,「原來好難留意咁樣,多謝市民報料啦,等我哋可以知道呢件事就即刻改返正。」

他指有人告訴他「harbour」少了字母「r」代表兔仔的意思,「嗰個r唔見咗代表係兔仔,即係話佢偷偷地走咗過嚟呢邊灣仔喱埋咗,佢好想參加呢一個亮燈儀式,後來比我啲同事發現咗就話『你唔可以匿埋喺度。』佢話harbour front is one and all ,『茶果嶺點解唔可以過灣仔啊?』,我哋話『唔得,你快啲返去茶果嶺。』我哋琴晚漏夜趕返隻兔仔走,就返返去茶果嶺。」