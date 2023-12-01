夜繽紛｜茶果嶺海濱公園串錯harbour　海濱會主席稱行過都睇漏眼

茶果嶺海濱公園的聖誕裝飾「Harbour Front」串成 「HabourFront」。對於錯字事件，海濱事務委員會主席吳永順今晚（1日）出席海濱活動亮燈儀式時回應指，在昨晚已改正錯誤，透露先前前往時亦未有留意相關錯字，多謝市民報料。



海濱會主席吳永順：多謝市民報料啦

茶果嶺海濱公園的聖誕裝飾「Harbour Front」串成 「Habour Front」，Harbour少了一個「r」字母。對於錯字事件，海濱事務委員會主席吳永順今晚出席活動時回應指，委員會同事在昨晚已經馬上處理好錯誤，並透露他先前前往茶果嶺海濱公園時，亦未有留意到聖誕裝飾上出現錯字，「原來好難留意咁樣，多謝市民報料啦，等我哋可以知道呢件事就即刻改返正。」

他指有人告訴他「harbour」少了字母「r」代表兔仔的意思，「嗰個r唔見咗代表係兔仔，即係話佢偷偷地走咗過嚟呢邊灣仔喱埋咗，佢好想參加呢一個亮燈儀式，後來比我啲同事發現咗就話『你唔可以匿埋喺度。』佢話harbour front is one and all ，『茶果嶺點解唔可以過灣仔啊？』，我哋話『唔得，你快啲返去茶果嶺。』我哋琴晚漏夜趕返隻兔仔走，就返返去茶果嶺。」