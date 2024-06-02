黃大仙｜300善信炎陽下與仙師上契　新契仔：等候三年方結緣

嗇色園黃大仙祠自2016年起每年舉辦上契儀式，讓善信與仙師上契結緣，至今已有超過2000名善信。今日（2日）為第八度「黃大仙師上契結緣儀式」，有別過往在鳳鳴樓禮堂舉行，今屆儀式移師大殿。而由於反應熱烈，園方特意將200個名額增至302個，希望藉此傳承、弘揚黃大仙「普濟勸善」的精神及文化。

今日黃大仙區氣溫一度達30度，一眾契子女抵住高溫進行儀式。梁先生指，他一直想與仙師上契，等了3年才成功報名，希望與仙師結善緣。



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香港黃大仙信俗自2014年列入國家級非物質文化遺產名錄，其內容包括信仰、科儀、習俗等，其中一項習俗就是與仙師上契結緣。成人及兒童均可上契，惟隔年分開進行，今年就輪到成人上契。

上契儀式於上午11時正開始，一眾契子女向黃大仙師敬香、行三跪九叩之禮，突顯傳統尊道重禮的意義。道長會逐一宣讀契子女姓名以上稟黃大仙師，希望仙師威靈，能福佑。

其後，嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長親自登壇代師說教，解釋「仙師十訓」，即孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信。接住會有紅袍道長向上契子女派發刻有契子女姓名的仙師聖像葫蘆玉珮及契書等信物。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長與其他道長及契子女大合照。（黃浩謙攝）

下午一時上契儀式結束後，契子女便會到壇前領取福物「上契餐具」，寓意「豐衣足食」。園方期望善信上契後，能選仙師寶訓「普濟勸善」弘揚仙師的信仰精神，廣施善行，連福社會。

完成上契儀式的何先生表示，一次行山時有朋友介紹可與黃大仙上契，覺得黃大仙幫了自己很多，於是決定與仙師上契。

梁先生就專誠由鰂魚涌過來參加儀式，他一直想與仙師上契，不過名額有限，他等了3年，去年覷準機會成功搶得名額。希望藉上契與仙師結善緣。

從事資訊科技行業張小姐亦同樣，一看到園方開放報名便立即申請。她今天特意穿上一身較傳統服裝配合上契儀式，希望此後能得仙師庇佑，身體健康。