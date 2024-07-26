古樹名木｜中銀總行外榕樹曾受風吹近日移除　香港公園亦有兩棵

金鐘三棵古樹，分別因為褐根病或風吹破壞，有倒塌風險，相關部門向中西區區議會建議移除，當中兩棵預計在本月底前移除。



位於金鐘道中銀大廈對出的榕樹（樹木編號：CW7353），於7月26日前移除。（康文署圖片）

位於金鐘道中銀大廈對出的榕樹（樹木編號：CW7353），於7月26日前移除。（康文署圖片）

位於金鐘道中銀大廈對出花床的一棵榕樹（樹木編號：CW7353），於今年6月1日受颱風吹襲，枝幹折斷並橫臥紅棉路右轉金鐘道支路，該棵樹由康文署負責保養，經檢查發現樹幹腐朽及傾斜，對附近行人路及行車路構成風險，將於7月26日前移除。

香港公園榕樹（樹木編號：CW13780）將於7月31日前移除。（康文署圖片）

康文署及建築署分別就三棵古樹的現況，向中西區區議會建議移除。其中香港公園一棵榕樹（樹木編號：CW13780）經測試顯示受褐根病感染，經樹藝師評估認為已無法復原，並有倒塌危險，樹木辦建議盡快移除，康文署將於7月31日前移除。

香港公園的一棵細葉榕（樹木編號：TS005），建議移除。（建築署圖片）

另一棵位於香港公園、但建築署保育的細葉榕（樹木編號：TS005），於今年６月檢查時，發現多處出現大面積的褐根病菌絲面，經確認受褐根丙感染，樹木辦建議移除，但沒有提及時間。