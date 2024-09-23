獨立屋僭建｜屋署向4大屋苑發150張清拆令　大潭玫瑰園11屋霸官地

去年9月的一場世紀大黑雨，令港島大潭獨立屋屋苑紅山半島廣泛僭建問題曝露出來，同是大潭的另一獨立屋屋苑玫瑰園也僭建嚴重，地政總署經調查發現有11間獨立屋非法佔用政府土地，當局已發出通知飭令停止，否則會檢控業主。



屋宇署表示，已向四大獨立屋屋苑紅山半島、屯門蟠龍半島、大埔海景山莊和西貢飛鵝花園B座採取聯合執法行動，向業主發出共150張清拆令，地政總署亦就當中70間涉及非法佔用政府土地的獨立屋張貼法定通知。



大潭獨立屋屋苑玫瑰園有11間獨立屋非法佔用政府土地，當局已發出通知飭令停止。(資料圖片）

發展局在社交媒體撰文，回應玫瑰園出現非法佔用政府土地的情況。局方表示，經調查發現有11間獨立屋非法佔用政府土地後，地政總署於今年8月向當中10間獨立屋發出通知，飭令佔用人／業主於今年年底前停止佔用政府土地，逾期未符合通知的業主將被檢控。

局方指，儘管餘下一間已停止佔用政府土地，但執法行動不會就此停止，地政總署已向相關業主就其在政府土地上建造構築物的行為提出檢控。地政總署亦正蒐集證據，視乎情況，考慮對另外10間獨立屋作出類似檢控。

局方表示，屋宇署過去三年亦就玫瑰園接獲兩宗懷疑有僭建地庫的舉報。當中一宗舉報經署方人員進入屋內視察後發現沒有僭建地庫；而另一宗舉報則由於欠缺詳細資料，故署方未能採取進一步行動。

+ 7

局方稱，自紅山半島事件揭示沿海獨立屋僭建和非法佔用政府土地情況後，屋宇署和地政總署貫徹「風險為本」的執管方針，對周遭斜坡構成安全隱患和風險的嚴重僭建物及非法佔用政府土地的情況，透過大規模聯合行動進行執法；至今兩個部門已向四個大型獨立屋屋苑包括紅山半島、屯門蟠龍半島、大埔海景山莊和西貢飛鵝花園Ｂ座採取聯合執法行動。

屋宇署已經向這些屋苑獨立屋業主發出共150張清拆令，地政總署亦就當中70間涉及非法佔用政府土地的獨立屋張貼法定通知。一如上述，兩個部門會嚴正執法，除檢控未有遵辦清拆令或通知的業主外，亦正陸續就僭建物和在政府土地建造構築物按各自法例採取進一步法律行動。