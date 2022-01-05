疫苗氣泡｜健身學員陸續斷約、教練轉行　拳館老闆：唔識捱落去

港府日前宣佈將會擴大疫苗氣泡，市民到達食肆及表列處所規管的地方，須接種至少一針方可進入，面對政府再次收緊防疫措施，有健身拳擊業代表慨嘆，每日都有學員陸陸續續清堂及退會籍，相信與新宣佈的防疫措施有關，預計生意會跌近三成，近日也有不少員工、教練紛紛轉行，在經營上苦不堪言。有區議員表示，現階段確診規模不大，政府沒有必要規定市民必須接種疫苗。



特首林鄭月娥於昨日（4日）宣布，將於下月24日落實新政，市民到食肆及表列處所規管的地方，例如體育場所、健身中心、圖書館等21類場所，至少要接種一針疫苗才可進入。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎是拳館老闆，2020年新冠肺炎疫情突襲，當時政府的各項防疫措施接踵而至，有13處處所被要求停業，拳館因屬健身中心類別因此不能倖免，當時停業四個月損失近60萬。後來疫情好轉及場所回復正常營業，生意得以恢復至近7成，但奈何現時Omicron變種病毒襲來，政府再次收緊防疫措施，為令市民接種疫苗擴大疫苗氣泡，拳館的生意再度面臨重創。

每日均有學員清堂、熟客拒續約 料生意跌近三成。

柯尊鼎作為業界大聯盟的代表，早料到政府會有各種方法令市民接種疫苗，認為這次政府擴大疫苗氣泡，使部份不想接種疫苗的學員會拒絕續約。柯尊鼎表示，早前政府便預告會實施新的防疫措施，不少學員都趕在政策實施前盡快清餘下的堂數，過去有不少熟客會續近一年長約，現時已拒絕續約，理由是因為健康考量而不希望打針。柯尊鼎表示，他所經營的拳館並非大型的連鎖中心，每日都有個學員致電查詢有關安排，「每日都有2至3個學員打嚟問可唔可以退錢、退會籍。」，柯尊鼎指退會籍的人數積少成多，預計拳館生意會跌近三成。

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疫下經營成本增 教練、員工紛紛轉行

疫情下各行各業的經營成本都大大增加，除一般消毒用品外，柯尊鼎所經營的拳館更為學員提供較舒適的口罩。柯尊鼎表示，焗促的口罩會窒礙客人做運動，因此拳館特意為學員提供一些較透氣的口罩，「唔係老奉要提供，嗰度加埋都要畀多萬幾蚊。」他指各行各業在疫情下經營得十分艱難，政府在這些方面「冇做過啲咩幫吓我哋」。 除了經營成本增加外，員工也礙於擔憂會「無工開」而轉行，柯尊鼎指有員工礙於健身業過去曾強制停業數月，也擔人未來會再度強制停業，故此選擇轉行至在疫下較吃香的物流業。面對健身業動盪，柯尊鼎指在聘請員工也有困難，「教練請唔到人，請個reception都登咗成個月廣告都請唔到，佢哋都覺得呢行唔穩定」，慨嘆「我都唔知點捱落去」。

區議員：現階段確診規模不大 政府不應「一刀切」

民主黨區議員袁海文表示，現階段的確診個案規模不大，政府不應「一刀切」要求市民必須接種疫苗才可進出有關場所，因對不少市民及商戶造成很大困擾。袁海文表示，相信不少商戶和消費者會出現各類型的爭議，例如消費者會希望退酒席、退場所會籍等，預計對各行各業會造成重大打擊，亦影響市民的消費意欲。

袁海文亦建議，有三類人應豁免必須接種疫苗，第一類為長期病患者，例如患有心血管疾病的病人；第二類為在接種第二針時曾有異常反應的市民，袁海文解釋指，相信政府未來亦會推出類同措施使市民接種第二針疫苗，故有此建議；最後一類為計劃懷孕及正在懷孕的女性，應豁免至她們完成哺乳為止。袁海文表示，據過往紀錄，這幾類市民都有機會因接種疫苗而出現異常反應，政府亦未能保障「一定會冇事」，部份市民沒有足夠信心完成疫苗接種，為避免風險，應對他們作出豁免。