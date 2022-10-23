調查指郊遊「走塑」市民不足一成　兩成半人自覺一己之力作用不大

近年盛行「走塑」文化，有團體以問卷調查市民郊遊時使用塑膠物品的習慣，發現約一半受訪者認為避免使用即棄塑膠物品會帶來不便，亦有近兩成半受訪者認為自己的力量不足以帶來改變而放棄。團體建議，在郊遊地點加強配套，例如提供添水、清潔、共享物資的安排，創造市民減少購買及使用即棄塑膠物品的有利條件。



香港中華基督教青年會（YMCA）今年八至九月期間進行「郊遊時使用塑膠物品的意識和習慣」問卷調查，訪問1,922名6至24歲兒童、青少年及其家長。調查發現，受訪者在郊遊時平均會使用2.8件即棄塑膠物品，最常用分別為食物包裝(61.1%)、膠樽(38.4%)、膠袋(36%)，只有8.9%受訪者不會使用任何即棄塑膠物品。問及使用原因時，約一半受訪者同意避免使用即棄塑膠物品會對自己帶來不便，近兩成半受訪者更認為自己的力量不足以帶來改變而放棄「走塑」。

此外，在考慮是否自備環保物品時，約三成半受訪兒童及青少年會以方便為首要考慮因素，約四成受訪家長則對自備環保袋與食物盒的衛生問題有較多考慮。

膠袋徵費計劃實施13年後將調整金額，由現時每個0.5元加至1元，以及收緊豁免範圍，包括取消豁免盛載冷凍食品、非氣密包裝膠袋，新安排將於今年12月31日起實施。（資料圖片）

香港中華基督教青年會全會環保工作小組召集人樊耀全建議，家庭應該建立自備食物盒及餐具的走塑文化，從小教育青少年減少使用即棄塑膠物品；政府也需要繼續推動市民在戶外活動時進行綠色減碳的實踐，以及在一些可提供配套的郊遊地點，提供添水、清潔、共享物資的安排，創造市民減少購買及使用即棄塑膠物品的有利條件。

對於政府計劃今年底把膠袋徵費提高至1元，他建議提高徵費後定期檢視成效，再積極研究是否需要繼續增加徵費數額，帶來更大的減塑效果。