港人精神健康狀況差 非牟利團體推情緒輔導員培訓計劃助紓困

近年來，在大眾對於「成功」的過度追求以及急速的城市生活文化下，香港社會的精神健康問題一直備受關注。有見及此，本地精神健康機構「香港心聆」（Mind HK）推出全新的情緒輔導員（PWP）培訓計劃，計劃旨在培訓更多情緒輔導員投入服務，將早期介入精神健康支援的服務對象擴展至成年人，為社會精神健康狀況，提供可持續的解決方案。



（圖片來源：香港心聆）

精神健康服務需求激增 擴展相關服務刻不容緩

香港心聆行政總裁凌悅雯博士表示，「香港社會對精神健康服務的需求激增，擴展相關服務是刻不容緩。」，她相信透過計劃，可培訓更多的精神健康輔導員投入支援服務，不但有助減輕公營精神健康系統負荷、紓緩人手短缺問題，更重要是讓受輕微至中等抑鬱和焦慮困擾的人士接受早期治療，預防問題惡化為較嚴重的精神疾病，以提高他們的生活質素。

逾五成半受訪者精神健康狀況「差」 尋求協助並不普遍

香港心聆在今年4月的一項調查顯示，在1,000名受訪者中，逾五成半（ 55.6%） 受訪者在世界衛生組織五項身心健康指標（WHO-5）分數低於 52 分（滿分為 100 分），代表其整體精神健康狀況屬於「差」的狀態。

此外，9月進行的一項最新調查中更發現，阻礙受訪者為精神健康問題尋求適當援助的主要原因有三：五成人（52%）屬經濟顧慮，逾三成人（33%）相信「會自然康復」，而超過兩成人（29%）是缺乏對可用服務的知識和認識。

專科門診輪候時間 最長超過90星期

根據醫管局公布上年度專科門診新症輪候時間，於2021年10月至2022年9月期間，共有超過48,000宗新症在輪候精神科的門診服務。時間介乎14至63星期，最長更超過90星期。反映出香港於精神健康支援上長期存在頗大的治療差距，當中原因包括尋求協助並不普遍、私家門診醫療費用昂貴、缺乏途徑接觸精神健康支援及專業治療師等。

培訓計劃為期11個月 獲赫墨拉基金會及家族基金資助

此外，情緒輔導員（PWP）培訓計劃獲赫墨拉基金會（Hemera Foundation）及家族基金資助，計劃為期11個月，將參考國際上「實證為本」的服務模式，為參加者提供理想的學習機會並有效地將「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy, ACT）的技巧應用於各類型的精神心理健康問題上。

而完成課程後，所有通過評估並合格的學員將成為實習情緒輔導員，並獲派到各非牟利或教育機構進行為期9個月實習，為面對輕微至中等精神健康問題或受情緒困擾人士提供免費的早期介入治療服務，以獲得實踐經驗。

同時，香港心聆亦會安排業內經驗豐富的專家於實習期間檢視輔導員表現，為他們提供適當的指導及協助，確保他們能安全、有效地按照指引為服務使用者提供治療。

香港心聆情緒輔導員 (PWP) 培訓計劃詳情：

報名日期：至2023年1月6日

面試：2023年2月進行

實習日期：2023年7月至2024年3月（共9個月）

學費：全免 — 培訓計劃費用由贊助機構全數支持

（申請人於獲取錄後需預繳按金，該款項將於參加者完成整個培訓和實習後全額退還。）

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