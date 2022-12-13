香港照顧者悲歌：逾半感精神壓力　以老護殘、以殘護殘甚普遍

本港接連發生多宗照顧者疑不堪壓所致的倫常慘劇，今人痛心之餘，亦突顯社會對他們支援不足。照顧者壓力旁人難以想像，本文透過整理統計處數據，嘗試描繪這個群體的面貌，包括有逾半數人表示因照顧責任而感到有精神壓力，更有15%人表示經常甚至每天都感到壓力，而照顧者中「以老護殘」及「以殘護殘」情況亦甚為普遍。



據統計處2021年發表的《第63號專題報告書》，本港約有45.2萬名居於家中、需要他人照顧日常生活的殘疾人士及長期病患者，當中有約30.1萬人（66.7%）的受照顧人士的主要照顧者為自己親人或朋友（下稱「家庭照顧者」），僅約13萬人（28.7%）的主要照顧者為家傭或看護。（註：統計未包括智障人士、長者的照顧者，估實際照顧者人數或更高）

今年至少已發生13宗照顧者疑不堪壓力所致的倫常慘劇，報告指出，逾16.8萬的家庭照顧者均表示曾因照顧而感到有精神壓力，比例高達53.7%，更有15%受訪者表示經常或每天都感到壓力，亟需社會支援。而由於統計未包括長者等群體的照顧者，實際因照顧責任而感受精神壓力的人數或會更高。

早前慈雲山慈樂邨揭發倫常兇殺案，一對七旬夫婦疑殺害患長期病的女兒，近年類似悲劇頻生，年長照顧者的處境值得關注。數據顯示，本港「以老護殘」情況普遍，逾四成家庭照顧者均為60歲或以上長者。

至於本港「以殘護殘」情況亦不鮮見，調查發現本港與照顧者共住的殘疾人士中，有8.7%的照顧者亦為殘疾人士。

照顧親人是長期責任，超過一成家庭照顧者照顧年期逾十年，另有近三成家庭照顧者表示記不清或不知道已擔起照顧責任多長時間。而就殘疾人士的照顧者而言，每周照顧時數中位數為42小時，逾三成人每周照顧時數達60小時或以上。

數據亦顯示，至少16萬家庭照顧者要同時肩負工作及照顧責任，比例達四成，另有至少5.3萬人因要照顧親人而辭去工作，比例達13.6%。