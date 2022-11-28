世界盃易誘發精神病 精神科專科醫生解構賭博成癮7大徵兆

世界盃2022是近來的熱話，不少人視足球賭博、打麻雀、賽馬等博彩遊戲為消遣娛樂。「小賭怡情，大賭亂性」不無道理，當一個人的賭博行為愈趨頻密，並漸漸失控，便會成為病態賭博。如何分辨自己或身邊人是小賭或是賭博成癮？又該如何自救或幫助身邊人？

撰文：精神科專科醫生—沈君豪、香港中文大學醫學院榮譽臨床副教授、香港大學李嘉誠醫學院榮譽臨床副教授



世界盃引發病態賭博？

在群體社會上，我們通過心理和行為而相互影響與學習，潛移默化地產生一些想法和態度，從而影響自身行為。而世界盃作為全世界的盛事，加上媒體的廣泛報道、酒吧及商場大肆宣傳和舉辦慶祝活動，製造興奮氣氛。在這種社會氛圍下再加上酒精影響，人們更容易失去自制能力。若身邊好友也參與賭博，便足以引發病態賭徒的睹癮發作。

而且，世界盃的賽事高度密集，頻密的場次讓賭徒形成一種「嘗試」的心態，視下一次賽事為贏錢的機會，深信「時來運轉」。

若你或家人朋友持續一年或以上出現以下行為，便可能顯示他已出現病態賭博：

1. 事主不斷地增加注碼，從而獲得快感和滿足感；

2. 嘗試戒賭，卻感到心情煩躁和渾身不自在；

3. 清楚意識到賭博對自己的禍害，以及需要停止賭博，卻難以自拔，無法離開賭博的深淵；

4. 對賭博「朝思暮想」，經常會賭博或想著賭博的事；

5. 透過賭博紓緩焦躁心情、不安、苦悶等情緒和壓力；

6. 輸錢也會窮追不捨；

7. 作出連篇藉口以掩飾賭博的行為，例如不會如實說出賭博所花的金額。

8. 因為賭博而破壞人際關係、工作和學業

9. 依靠他人提供的金錢以緩解賭博造成的財務狀況

在早前有關躁鬱症的文章中，亦提及過患者在狂躁階段期間無法控制自己，不經深思熟慮後不顧一切地賭博。因此在診斷病態賭博先前，需排除事主有受其他精神病之影響。

病態賭博影響工作和人際關係

病態賭博不但對自己及身邊的人造成影響，掩飾賭博行為或會致與家人爭執、關係破裂、出現財政困難等。在我接觸的案例，大部分病態賭徒並不會在初期求醫，更曾有研究顯示，每100名病態賭博人士中，少於10位人士會求助。大部分賭徒因賭博而傾家蕩產，導致債台高築，令情緒受困擾並冒出自殺念頭才會求醫。此階段，賭徒已浮現出不少伴隨的情緒問題，如焦慮症和抑鬱症，甚至濫用藥物去舒緩賭博問題所帶來的壓力。

22歲的阿強令我印象深刻。猶記起他是與姊姊一起來求診，他們將患病經歷和成長背景娓娓道來......原來這位男士小時候確診專注力不足／過度活躍症，導致成績欠佳，於是在中學時輟學。他因為成績和患病以致自小缺乏成功感、自我價值及自信心低落，十分渴望表現自己，加上在同事的渲染下，開始於網上投注並到澳門賭博，最後屢屢欠債。幸運地，他得到家人的幫助。雖然家人幫助他償還債務，但卻因而受到批評，使其自信更一落千丈，他回想起當初賭博不勞而獲地賺錢的快感，造成惡成循環，愈來愈沈迷賭博，獲取成功感；因應他的個案，我將他轉介至東華三院的戒賭服務中心「平和坊」，坊間有不少類似的機構。配合心理治療，助他改變錯誤的價值觀。而社工則教導他如何使用金錢，並教導家人如何協助他，例如限制他的收入，每個月定期發放零用錢，沒收信月卡等，並著他遠離賭博的肺友。社工和心理學家團隊會一直監察他的進度，杜絕賭博。

家人的支持猶如強心針

為了幫助病態賭徒走出深淵，他們需接受跨專業團隊的治療，包括精神科醫生、心理學家、社工等專業人士，分別處理其精神健康問題，以及現實的難題，包括修補與家人的關係、有系統及逐步地解決債務問題等等。而家人亦可以在治療團隊的引導下擔任鼓勵並監察的角色，陪伴病人渡過難關。

除了跨專業團隊的治療，家人的支持更為重要。家人和朋友切忌做以下4件事，因為隨時會弄巧反拙，「幫人變成害人」！

1. 勿以自己的方法教導賭徒戒賭，他們一般也是知而難行，反而會覺得不被理解；

2. 代賭徒還債，賭徒會無法從事件中學習並汲取教訓

3. 勿與賭徒斷絕關係，缺乏支持或將賭徒推至絕境

4. 勿助賭徒隱滿事件，應與賭徒的親人坦白，攜手並互想支持大家

即使身邊人用盡方法幫助病態賭徒，他們仍要自覺改善並學習，勿再存有僥倖及回本的心態。須明白在面對賭博成癮和債務問題時，自己已經沒足夠能力獨自解，因此需要向身邊親人及專業人士尋求協助！