DSE放榜16名狀元全名單　6成擬留港讀醫　有人讀獸醫　無人做廚師

DSE中學文憑試2025年今日（16日）放榜，今年有破紀錄16名考生成為「DSE狀元」，分布在14間名校，今屆更自2018後相隔六年再現「終極狀元」。



綜合16位狀元的升學意向，有10位計劃留港選讀醫科，醫科仍然佔大比數。有一位有意留港修讀獸醫學。另有4位傾向赴海外升學，分別修讀經濟、自然科學和環保可持續經濟學。尚有一位則仍思考留港讀醫，或到牛津攻讀數學。



中國婦女會中學「終極狀元」王海博。(鄭子峰攝)

中國婦女會中學王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。除了中英數3科核心科，他亦修讀物理、化學、生物，並自修經濟。他計劃本地讀醫。

香港道教鄧顯紀念中學狀元王苑廷。（賴卓盈攝）

香港道教聯合會鄧顯紀念中學女狀元王苑廷，在中英數及三科選修科生物、化學及經濟取得5**；數學延伸M1取得5*。她有志入讀中大醫科。

皇仁書院誕生一名超級狀元，濮愷俊必修科及選修科物理、化學、生物、以及數學延伸單元二均獲5**成績，冀望未來在港就讀醫學系。（黃寶瑩攝）

皇仁書院誕生一名「超級狀元」濮愷俊，他6科考獲5**包括物理、化學、生物，另外數學延伸M2獲5**成績。他計劃留港讀醫。

民生書院狀元李政。(蘇樂瑤攝)

九龍的民生書院狀元李政考獲6科5**，包括物理、化學及資訊及通訊科技。另外，數學延伸M2考獲 5*。他計劃入讀城大獸醫學。

英皇書院「超級狀元」容卓言。(林子慰攝)

英皇書院「超級狀元」容卓言考獲6科5**包括化學、企業、會計及財務概論及生物科。另外，數學延伸M1考獲5**。他計劃留港讀醫，暫未決定讀中大或港大。

香港真光中學狀元馮乙翹。(吳焜曜攝)

香港真光中學狀元馮乙翹。她選修生物、經濟、地理，共取得6科5**。另外數學延伸部分M1取得5*成績。她希望到英國倫敦政治經濟學院修讀環保可持續經濟學。

聖保羅男女中學三位超級狀元，圖左起：龔炘明、黃嘉揚及鄭曣載 。(陳葦慈攝)

聖保羅男女中學誕下三位「超級狀元」。龔炘明、黃嘉揚及鄭曣載考獲6科5**，包括物理、化學、經濟。另外，三人的數學延伸M2一樣考獲5**。龔炘明計劃到劍橋經濟。黃嘉揚盼赴劍橋修讀科學，鄭曣載則有志入讀中大醫科。

協恩中學狀元何韋瑩。(陳穎欣攝)

協恩中學今年誕生一名6科5**狀元。何韋瑩於6科考獲5**包括生物、物理及化學考獲5**，另於數學延伸M2考獲5。何韋瑩計劃到中大修讀醫院。

華英中學「超級狀元」 黃柏熹。(鄭宇霞攝)

華英中學「超級狀元」 黃柏熹。他考獲6科5**，包括物理、化學、生物，另外數學延伸M2取得5**。他有志留港讀醫，未決定選擇中大或港大。

大埔大元邨迦密柏雨中學「超級狀元」何恩程。(張浩智攝)

大埔大元邨迦密柏雨中學「超級狀元」何恩程。她考獲6科5**包括選修科物理、化學、生物考獲5**，另外數學延伸M2獲5**。她未決定去向，分別考慮在本地醫學院就讀醫科，或到英國牛津大學攻讀數學。

張祝珊英文中學狀元邱博恩。（董素琛攝）

張祝珊英文中學狀元邱博恩。文憑試中文、英文、數學、化學、資訊及通訊科技及物理取得5**。數學延伸M2獲5。他計劃赴劍橋修讀自然科學。

拔萃女書院「超級狀元」黃穎妍。(陳穎欣攝)

拔萃女書院「超級狀元」黃穎妍考獲6科5**，包括物理、化學、生物；另外數學延伸M2取得5**。她計劃留港讀醫學，未決定入讀中大或港大。

喇沙書院「超級狀元」陳博軒。(彭彥怡攝)

喇沙書院的陳博軒 考獲6科5**，包括中文、英文、數學、化學、物理及生物取得5**，另數學延伸M2取得5**，成為今屆「超級狀元」。他計劃於本地讀醫。

保良局董玉娣中學「超級狀元」黃泓智。(林子明攝)

保良局董玉娣中學「超級狀元」黃泓智考獲6科5**包括物理、化學、生物。另外，數學延伸M2取得5**。他有志入讀中大環球醫學。

約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%。(考評局資料圖片)

要成為狀元，除應考中英科及公民科4科必修科外，另需報考三至四科選修科，2024年起不再限制所報考的第8科科目。

考評局昨（15日）公布，一名男學生考獲7科5**及公民社會科取得A成績，另在數學延伸部分亦取得5**，即一共取得16星。由於他應考8科上限，並全取得最佳成績，因此被稱為「終極狀元」。另有10男5女考獲6科5**及公民社會科取得A成績。當中10人屬14星超級狀元，餘下五人屬12星狀元。

今年狀元人數為2012年首屆DSE中學文憑試以來最多，16名狀元分布在14間名校。另有20男13女在任何五個甲類科目取得5**，即合共有33名「榜眼」。考評局秘書長魏向東滿意今年考生表現，形容今年大學收生大豐收。

▼2018年終極狀元▼



▼4月1日 DSE文憑試開考 (視藝科)▼

