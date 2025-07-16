DSE放榜︱聖保羅男女中學大豐收　兩超級狀元赴劍橋　一留港讀醫

香港中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，傳統名校聖保羅男女中學今年收穫豐富，誕生3名7科5**的超級狀元及兩名榜眼。榮膺「超狀」的龔炘明、鄭曣載及黃嘉揚平日原來「老友鬼鬼」，除了共同選修化學科及物理科，更互相切磋、研究讀書方法，今次更齊齊成為「超狀三劍俠」。當中兩人將到英國劍橋大學分別修讀經濟及自然科學，另一人希望入讀中大醫科。



其中三位榮膺「超狀」分別是龔炘明、黃嘉揚及鄭曣載（左至右），他們平日原來「老友鬼鬼」，除共同選修化學科及物理科，更互相切磋、研究讀書方法。（陳葦慈攝）

黃嘉揚望到英國劍橋修讀自然科學

超級狀元黃嘉揚修讀生物、化學及物理，打算到英國劍橋就讀自然科學課程，他表示主要是基於興趣，希望追求更多學術知識。他形容成績出乎意料，感到很驚喜，又指原本對不抱大期望，僅希望能符合劍橋的成續要求。

黃嘉揚的讀書心得是整理重點學習筆記，務求熟習及避免再花時間揭書找重點。不過，他認為「盡信書不如無書」，不應盲目跟從他人的學習方法，建議應該找尋合適自己方法讀書。

DSE修讀「生物、化學、物理」的黃嘉揚打算到英國劍橋就讀自然科學課程，主要是為求興趣，於學術上追求更多知識。（陳葦慈攝）

龔炘明同赴劍橋修讀經濟學

老友之一的龔炘明在文憑試選修經濟，同樣打算赴英國劍橋大學修讀經濟學，將來回流香港貢獻，希望從事政策研究。

近期香港結業潮連連、經濟轉差，龔炘明引用經濟學知識「周期性表現」，形容香港經濟及各行各業正值轉型階段，加上香港愈來愈多人才，人工智能發展愈趨厲害，認為不用擔心香港經濟狀況。

龔炘明其中一科選修科目是經濟，因興趣同樣希望去英國劍橋修讀經濟學，但他強調自己將來會回流到港貢獻，並從事政策研究方面的工作。（陳葦慈攝）

中韓混血兒鄭曣載望到中大讀醫

至於另一老友、中韓混血兒的鄭曣載則打算到中大讀醫科，將來或者會做醫生。政府近年引入海外醫生，會否擔心造成競爭？鄭曣載認為香港公營醫療機構人手短缺，引入海外醫生可以減輕醫療負擔，對於應對人口老化起了關鍵作用。

鄭曣載父親是韓國人，他笑言「雖然教咗我韓文嘅基本功，但係細個比較懶，所以冇乜點鑽研」，又形容自己韓文「一般般」，反而英文較好，一切都要歸功於爸爸與他以英文溝通交流。

「中韓混血兒」的鄭曣載表示期望打算到中大讀醫科，將來或者會做醫生。（陳葦慈攝）